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长虹AI推理模组“慧”及千行百业

2024年08月07日08:36 | 来源：央广网
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原标题：“大脑级”核心！长虹AI推理模组“慧”及千行百业

7月29日，在2024首届人工智能先进技术成果供需对接大会上，长虹控股集团旗下四川爱联科技有限公司的“AI推理模组”成为了会展亮点，不仅在展出期间引得参展观众纷纷驻足，更是在大会上受到行业顶尖专家学者的持续关注。

当前，人工智能产业在消费类市场和行业市场均获得了广泛应用，尤其是面向行业的智能边缘推理行业发展势头迅猛。

在行业应用中，边缘推理计算框架模型日益成熟，技术应用门槛逐渐降低，提供了强大的AI推理、目标检索等功能。该模型具备超强算力、超高能效、高性能特征检索、安全启动等多重优势，可广泛应用于智慧城市、交通领域的语音分析、OCR识别、搜索推荐、内容审核等多种AI应用场景中。

“把AI设备看成一个人，AI推理模组就相当于人的大脑。”长虹控股集团相关负责人表示。

对于成熟的AI产品来说，AI电源、AI数据传输连接器以及AI推理算法模组，是支撑各类人工智能产品广泛应用的基础核心关键，保障人工智能产品的动力、算力和响应力。

长虹“AI推理模组”为何在一众人工智能技术中脱颖而出、备受青睐？

走进长虹控股集团旗下爱联科技，近距离感受这项技术的“硬核”之处。

产线上，明亮整洁的厂房、一台台机器低声嗡鸣运转，身穿防静电服的工作人员忙碌其间。在二楼，透过窗，可见一个个长方形的大型机组内，两条机械臂在程序指挥下，彼此配合，灵活地伸缩旋转于各种精密组件之间工作着。尾端，加工完成的各类联接模组依次被卷积起来……

谈起AI推理模组，爱联科技软件总监梁晓旭表示，“我们当前的推理模组具备10T、20T高算力，独立ISP图像处理内核，多路视频总线等丰富的总线接口，同时具备国产自主可控……下一步将推出更高算力的推理模组，通过使用人工智能推理模组，有效降低人工智能赋能各行业的门坎和成本，进一步拓宽人工智能开发及应用生态，让AI惠及电力、智慧家居、智能制造、智慧交通、机器人等行业的终端产品。”

除了“AI推理模组”，爱联科技还研发了传输时延仅有1毫秒、最多可同时联接4096个设备、支持分米级定位的星闪联接模组，在低功耗、高速率、低时延、高精度定位等方面为物联网提供更好的联接体验。2023年11月，长虹在科博会发布的首款星闪电视，就是搭载的爱联星闪模组。

自成立以来，爱联科技始终专注于无线联接及联接集成的软硬件产品研发、制造及销售。8年来，公司加快发展新质生产力，以国产自主可控星闪模组、5GRedcap模组等物联网技术为突破口，在核心技术领域实现了技术突破，关键核心产品广泛应用与智能家居、智能大屏、智能能源等关键领域，为国家信息安全做出了贡献。

同时，在爱联科技短距通讯、蜂窝连接、联接集成全产业链发力，推动物联网生态的丰富，加速万物互联，力争成为全球无线联接领域一流企业。

(责编：曹淼、李源)
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