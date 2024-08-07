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截至6月末，存续规模达28.52万亿元—— 

银行理财市场扩容提质

王宝会
2024年08月07日08:42 | 来源：经济日报
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原标题：银行理财市场扩容提质

　　银行业理财登记托管中心近日发布的《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》显示，银行理财市场整体规模趋稳，行业发展态势积极向上。专家表示，在货币政策宽松的环境下，从今年上半年银行理财市场存续规模、产品类型等表现情况看，理财市场不断扩容提质，为投资者带来更多资产配置机会。

　　市场存续规模扩大

　　截至今年6月末，我国银行理财市场存续规模达28.52万亿元，较年初增加6.43%，同比增加12.55%。理财产品整体收益稳健，累计为投资者创造收益3413亿元，同比增长3.11%。

　　总的来看，今年上半年，我国银行理财市场稳健增长，成为居民资产配置的重要渠道。中国银行研究院中国金融团队主管李佩珈表示，上半年银行理财市场存续规模改变了去年下降的局面。理财收益稳健增长，成为利率下行环境下的亮点。

　　普益标准研究员杨国忠表示，银行理财的短期影响因素主要是经济形势。首先，存贷利率处于下降区间，净息差收窄促使银行业广泛降低存款成本。近期相关部门也发布了停止手工补息等措施，使得部分储蓄存款转入理财产品。2022年受债市波动影响产生“破净潮”之后，银行理财普遍偏好绝对收益策略，这让各种低风险产品成为存款的良好替代品，吸引低风险偏好投资者购买。

　　此外，理财产品发展环境更趋优化，银行和理财公司有继续推动银行理财发展的动力。今年以来，多家理财公司调降费率，包括固定管理费、产品赎回费等，不断减费让利投资者，投资者购买理财产品的获得感增强。

　　上半年，银行理财市场相较于其他理财渠道而言，吸引力显著增强。专家表示，作为资产管理行业的主力，银行理财还需持续扩大居民投资渠道，增加财产性收入来源，协助构建养老保险补充功能，努力实现财富的保值增值。

　　资产配置倾向稳健

　　截至今年6月末，全国共有239家银行机构和31家理财公司有存续的理财产品，共存续产品4万只，较年初增加0.49%，同比增加7.99%。

　　李佩珈表示，银行理财存续理财产品数量4万只，为2019年下半年以来的历史最高值。其中，理财公司发行的产品成为居民最重要的选择。上半年，理财公司存续规模24.33万亿元，占全市场比例为85.29%。

　　在理财产品类型结构方面，净值型理财产品存续规模占比较高，这是推动理财产品净值化转型的有力体现。光大证券金融行业首席分析师王一峰表示，在“资管新规”大框架下，银行理财开启了迈向全面净值化运作的新篇章，取得了长足发展。

　　理财产品是吸引投资者资产配置的重要载体。总的来看，今年以来，银行及理财公司布局的产品各有侧重，固定收益类、现金管理类等依然是理财产品的主力军，有效兼顾了不同投资者的风险偏好。

　　普益标准研究员董翠华表示，当前固定收益类、现金管理类产品之所以受到投资者青睐，主要是这些产品具有较高的稳定性，风险较低、收益稳健。在市场波动环境下，投资者倾向于谨慎，风险、收益与资金流动性是其主要关注点，中低风险银行理财产品、现金管理类产品成为理想选择。

　　理财产品风险等级趋向低波风险。截至今年6月末，风险等级为二级（中低）及以下的理财产品存续规模为26.83万亿元，占比94.07%；风险等级为四级（中高）和五级（高）的理财产品存续规模为0.24万亿元，占比0.85%。

　　王一峰表示，现阶段居民风险偏好整体相对偏低，银行理财注重打造低波稳健产品，相应的新增资金更多流向每日开放型、最小持有期型等开放式产品线，负债端短期化特征更为明显。商业银行及理财公司需提供更丰富的产品体系和差异化服务，伴随着收益率曲线长端资金供给增加，改变大量资金集中于短端的现状，真正提高自身的投研实力并形成产品竞争力。

　　强化理财信息披露

　　完善的信息披露是理财市场高质量发展的重要保障。近年来，金融监管部门不断强化理财市场制度建设，进一步健全金融法律体系，针对资产管理行业，加快弥补信息披露制度短板，确保理财市场和投资者权益。李佩珈表示，在“资管新规”大框架下，理财业务相关细则持续完善。

　　银行业理财登记托管中心有关负责人表示，信息披露在加强投资者适当性管理、推动理财市场平稳健康发展中发挥了重要作用，理财行业应不断提升行业统一信息披露渠道服务效能，通过规范、标准、有效的信息披露保护投资者合法权益。

　　近年来，理财公司持续强化信息披露。多家理财公司通过不断完善工作机制，精简业务流程，提高产品信息披露的及时性。此外，理财公司全力支持代销机构信息披露工作，将各类信息披露公告及时发送代销机构，有效触达理财产品投资者。

　　李佩珈表示，未来，银行理财要从信息披露的规范性、全面性、及时性、准确性等方面入手，继续做好信息披露工作。提高信息披露的规范性，确保信息披露内容完整、准确、及时。根据关于信息披露的监管要求，及时修订信息披露的管理流程、工作机制。完善信息披露的及时性，让投资者及时掌握理财产品动态。除了在产品说明书中详细列出产品的历史业绩、风险等级、费用结构等信息外，还需进一步披露产品的底层投资方向并定期提供产品最新动态，帮助投资者更好理解理财产品的风险、收益及费用，从而帮助其理性决策。

(责编：杨曦、陈键)
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