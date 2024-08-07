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积极探索未来产业投入增长机制

金观平
2024年08月07日08:42 | 来源：经济日报
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原标题：积极探索未来产业投入增长机制

　　《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”，并作出全面部署，提出“建立未来产业投入增长机制”。

　　投资未来，才能赢得未来。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，科技创新和产业发展融合不断加深，催生出人形机器人、脑机接口、量子信息等新的产业发展方向。未来产业代表着未来科技与未来发展的制高点、新方向，既是发展新质生产力的重要引擎，也成为赢得国际竞争战略主动权的关键。面对新一轮前沿科技发展浪潮，大力培育未来产业已成为引领科技进步、带动产业升级、开辟新赛道、塑造新质生产力的战略选择。

　　未来产业由前沿技术驱动，是具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性的前瞻性新兴产业，一个重要特点是当前尚处于孕育萌发阶段或产业化初期，其孵化培育需要可持续的长期投入，这就对建立未来产业投入增长机制提出了要求。

　　要做好顶层设计和前瞻布局，解决“往哪投”的难题。未来产业孵化具有高不确定性、发展具有高成长性、技术具有多路线迭代性，这让“往哪投”成为一个颇有技术门槛的难题。一些地方仍然存在畏难情绪，认为未来产业遥不可及；一些地方布局未来产业出现“扎堆”苗头，分散发力、缺乏统筹。对此，要加强前瞻谋划和政策引导，坚持“全国一盘棋”统筹优化未来产业布局，避免各地区各部门“各播各的种，各撒各的肥”，因地制宜真正构建起创新策源、转化孵化、应用牵引、生态营造的产业培育链条。

　　要做好制度保障和政策支持，解决“谁领投”的难题。发展未来产业，各级各地政府是“引导者”和“护航人”，要切实发挥财政资金的杠杆效应和导向作用。这方面中央已经做出表率：今年，中央财政科技支出预算安排达到3708亿元，增长10%，大力支持科技创新和产业创新融合发展。支持未来产业，还要建立健全政府科技研发资金、政府产业引导资金与市场化投资基金的联动机制，支持保险资金、社保资金等各类长线资金依法投资市场化国家级科创引导基金。

　　要鼓励多元投资，解决社会资本“不愿投”的难题。鼓励金融机构创新适应未来产业特征的金融产品与服务，引导和支持科技企业孵化器设立天使投资基金与创业种子基金，引导社会资本“投早、投小、投长期、投硬科技”。通过税收补贴等方式，鼓励科研机构和企业加大对新技术、新模式的探索投入。加大银行、保险、担保、融资租赁等金融机构支持创业投资的合作力度，探索投贷联动、投保联动、投债联动、投贷保联动等新模式。

(责编：杨曦、陈键)
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