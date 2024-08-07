陆 敏

原标题：信用卡告别“规模为王”

近期，包括国有大行和全国股份行在内的多家银行宣布，在未来几个月内下线多款信用卡产品。今年7月以来，一家股份行的信用卡中心已宣布要停发13款信用卡。另有一家国有大行信用卡中心宣布，自8月23日起，将停发27款信用卡产品，其中包括多款联名信用卡产品。

银行密集停发多款信用卡产品，引发市场关注。有金融消费者担忧，信用卡停发是否会伴随其金融服务“缩水”？持卡人一旦遇到损坏换卡、挂失补卡或者到期换卡等情况，银行服务能否保障到位？停发信用卡之后，相关功能权益及收费标准是否保持不变？

对于银行来说，停发部分信用卡产品多是从业务实际出发的考量。以联名信用卡为例，信用卡联名的平台或商家可供挖掘的客群往往是有限的，联名信用卡的发卡量达到峰值后，通常会进入增长停滞期。一旦发卡银行和商家继续投入资源的意愿下降，信用卡的交易额与活跃度也会随之下滑。在存量运营阶段，银行通常都会停发联名信用卡，节约运营成本。

从银行信用卡业务整体来看，多家银行密集停发多款信用卡背后，是银行信用卡业务正在告别“规模为王”的经营思路。一方面，信用卡业务面临交易规模整体收缩，发行增量不增收、业务不良率上升等情况；另一方面，信用卡业务投诉量居高不下，监管要求趋严，风险管控持续升级。经历多年的高速增长、“跑马圈地”之后，银行信用卡市场正迎来“瘦身潮”。

从消费者的体验来看，随着电子支付的便利度提升，办理信用卡的需求正在减弱。在各大电商平台上，消费者都能找到提供信贷服务的金融产品。而且相较银行信用卡申请需要线下面签以及10天左右的审核时间，一些电商平台的金融服务只需经过线上信用评估即可使用，便捷度更高。在这种情况下，银行信用卡业务要稳住阵地，打造比较优势。

首先需稳住存量、拓展增量。银行联名信用卡产品要做到停卡不停服务，确保持卡人的权益不“缩水”，服务有保障。要在持续拓展服务场景上下功夫，关注食、住、行、娱、购等创新场景的获客。比如，近期随着2024年巴黎奥运会召开，国内10余家银行推出Visa 2024年巴黎奥运会主题信用卡，为消费者提供便捷、多样化的跨境支付选择，就是很好的尝试。

其次要提升服务质量，切实保护好消费者的权益。在信用卡市场日趋饱和的情况下，消费者对信用卡的要求也从“颜值”趋向“实力”，性价比成为消费者选择一款信用卡产品最重要的衡量指标。银行信用卡要摒弃单纯追求发卡量的粗放式增长，聚焦用更好的服务维护客户和吸引更多客群。

总体而言，短期内多家银行密集停发多款信用卡，正是业务加速转型的部分体现。从长远来看，随着消费场景的不断拓展和升级变化，银行持续提升服务能力和水平，银行信用卡业务仍有巨大的发展空间和增长潜力。

(责编：杨曦、陈键)

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