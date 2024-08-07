姚 进

原标题：多因素支撑人民币汇率走强

上周以来，在全球金融市场剧烈震荡中，人民币汇率强势回升。在岸人民币对美元汇率8月5日16时30分收盘时报7.1385，较上一交易日涨765个基点，较一周前（7月29日）涨超1192个基点；离岸人民币对美元汇率截至8月5日18时报7.1145，盘中一度升破7.10关口、涨近600个基点。

人民币因何走强？专家表示，外部环境变化导致预期转变以及国内政策红利持续释放，或是人民币汇率近期反弹的两个主要原因。

“7月以来，外部环境开始朝着有利于人民币汇率走强的方向变化。”中金公司外汇研究专家李刘阳表示，目前衍生品市场已基本定价美联储将在9月进行首次降息，降息交易的直接影响是美债收益率的下行和美元的回落。美元回落有利于包括人民币在内的部分非美货币走高，而美债收益率的下行则令中美利差改善。这从多个维度给予人民币汇率一定支撑。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析认为，近期，受美国关键经济数据走弱、通胀数据降温等因素影响，市场对美联储降息的期待明显上升，驱动美元指数一路回落。同时，日元强劲反弹情绪外溢，欧美股市剧烈波动引发资金避险需求，而近期国内加大宏观政策实施力度，经济复苏预期增强，市场对人民币及资产走势预期趋于乐观。

“人民币急升存在三大宏观基础：一是美元指数回落，二是国内稳增长政策加码，三是贸易顺差新高。此外，日元升值是人民币急升的触发因素之一。”平安证券首席经济学家钟正生称，2023年以来，人民币与日元汇率保持了高度相关性，主要源于二者都具备了套息交易中低息货币的属性。尽管中美利差宽度不及日美利差，但人民币汇率今年以来的低波动状态，使人民币作为套息货币的属性并不弱于日元，因此二者的走势逻辑有相通之处。

中国银行研究院高级研究员王有鑫则表示，亚洲货币的联动性较强，呈现同步走贬态势。近期日本央行超预期加息，日美货币政策分化及日美“套息交易”链条遇阻，导致国际投机资金快速回流日本，推动日元从历史低位反弹，市场对人民币等亚洲货币的风险偏好也有所回升。

数据显示，人民币持续走强的同时，日元同样连破数道关口，升破关键位。8月5日，日元对美元汇率一度升至141，为7个月以来高位。

汇率走势根本上取决于经济基本面。专家认为，从根源上看，人民币汇率这轮强势回升，反映出市场对国内经济走强的积极预期。党的二十届三中全会对进一步全面深化改革作出系统部署，强调构建高水平社会主义市场经济体制，健全推动经济高质量发展体制机制。这提振了市场对下半年中国经济发展的信心。

民生银行首席经济学家温彬表示，虽然人民币汇率压力仍在，但在7月份降息等政策落地和财政加快发力下，国内需求有望得到一定提振，外需延续回暖态势具有较大确定性，叠加较为丰富的汇率管理工具，人民币汇率有望在合理均衡水平上维持基本稳定，人民币对美元汇率大部分时间将在7.1元至7.3元区间内双向波动。

“未来几个月人民币汇率或将延续回升态势。”王有鑫认为，全球政治经济局势的复杂性和金融市场的剧烈波动可能促使更多国际资本在全球寻找“避风港”，而人民币汇率具有较高的稳定性，人民币资产目前正处于价值洼地，且中国经济内生增长动力持续增强。可以预见，当前及未来几个月人民币资产将受到更多关注。

近日，国际货币基金组织（IMF）发布的对中国的第四条款磋商报告显示，IMF预计中国2024年全年经济增速为5%，2025年增速为4.5%，较今年4月预测均上调0.4个百分点。IMF认为，中方自2020年起，推动房地产行业去杠杆，引导房企适应逐渐下降的住房市场需求，这些措施对房地产行业实现可持续发展十分必要。此外，2024年以来，中国央行采取降息和下调存款准备金率等货币政策值得肯定。

(责编：杨曦、陈键)

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