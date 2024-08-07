人民网记者 王绍绍

在“陇上江南”品西北美食、在西南边陲打卡“中国最大乡村图书馆”……近期，县域旅游持续走红，原先静谧安逸的县城变得热闹喧哗，县城文旅产业持续火热，地方经济迎来新的增长点。

从品尝农家菜到沉浸式体验传统文化，从亲近山水田园到漫步乡村小路，县域旅游频频“上新”，持续释放消费新活力。

在河北涞水，游客漫步太行步道，住进舒适惬意的“保定小院”，探访候鸟式旅居康养路线；在四川江油，中华洞天、佛爷洞等地尽显诗城魅力，引得外地游客纷纷“打卡”；在江西景德镇，古窑民俗博览区、瑶里古镇等景点游人如织，活态传承制瓷工艺展示精彩绝伦，沉浸式文化体验妙趣横生。

今年以来，我国县域文旅市场持续火热，县域旅游市场快速成长，旅游收入增幅显著，为区域经济高质量发展注入了新活力。

“伴随农村居民收入增长，县乡商业体系建设不断完善，县乡消费市场发展步伐加快，市场占比稳步提升。县乡消费品零售额占社会消费品零售总额的比重稳步提升，消费潜力有效释放。”相关部门负责人表示。

近期，县域旅游快速发展，景气可期。在浙江省安吉县横山村，废弃的竹木加工厂被改造成“数字游民公社”，当地将原本废弃的矿山打造成“小冰岛”，坐落在湛蓝湖水和冷冽岩石之间的独特景象，吸引大量年轻人围坐于此；吉林省安图县长白山景区，老岭原始森林、仙人桥等新景点人头攒动，热闹非凡；甘肃武威四家博物馆开启“夜游模式”，延长开放时间，推出花样主题展览，让游客尽享“文化之夜”的古韵魅力，以文塑旅，创新赋能县域文旅产业发展。

“旅游正在回归生活的本质，县城旅游性价比高，轻松自在，所以备受游客青睐。”业内专家认为，县域旅游火热是文旅消费趋向理性化的体现，县城旅游的出行消费相对较低，让消费者以“精打细算”方式最大化满足丰富多样个性的出游需求。

县域旅游兴起的背后，是经济发展的触角向全域延伸，文旅产业正在促进全域经济建设。近年来，广东龙川县通过打造“龙川1号公路”环线，将黄石万亩茶园、龙川矿泉水厂、皮潭村、枫树坝、霍山景区等沿线旅游资源节点串联起来，实现了农村公路建设与乡村振兴、特色产业、全域旅游的有机结合，通过释放文旅消费新动能，加速经济提档升级。

“近年来，文旅转型升级步伐加快，市场下沉、需求焕新、品质精良的大众旅游正在快速发展。”中国旅游研究院院长戴斌介绍，当前，下沉文旅市场促进消费、扩大投资的有利条件不断积累，新业态、新模式、新场景大量涌现，高质量供给将引领新的消费需求，释放更大的市场活力。

县域是国民经济和社会发展的基本单元，县域旅游提质升级将为县域全面发展创造机遇、提供契机。业内专家表示，各地要对当地资源和旅游产业进行科学整合和规划，积极探索自身特色和优势，加强旅游资源开发与保护，提高供给能力。同时，围绕景区外在环境、公共服务、综合管理等全方位自我完善，推动县域旅游市场进入更成熟的阶段。

(责编：杨曦、高雷)

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