人民网北京8月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月7日08时至8日08时，内蒙古东北部、东北地区中北部、西北地区东部、江淮南部、西南地区西南部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，陕西东北部、山西中西部、山东西南部、河南东北部等地的部分地区小时雨量大于50毫米，最大可达80毫米以上；黑龙江西南部、河北西北部、陕西中北部、山西中西部、河南东北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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