人民网记者 黄盛

金融是实体经济的“源头活水”，也是乡村振兴的重要支撑。日前，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布的《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》（以下简称《通知》），提出了实施五大专项行动，即实施金融保障粮食安全专项行动、巩固拓展金融帮扶成效专项行动、金融服务乡村产业发展专项行动、金融支持乡村建设专项行动、金融赋能乡村治理专项行动。

业内人士向记者表示，《通知》提出的五大专项行动，旨在加快金融资源向涉农领域倾斜，应优化资源配置，充分发挥支农支小再贷款、再贴现、科技创新和技术改造再贷款等货币政策工具的激励作用，引导信贷业务以县域为主的金融机构积极支持乡村振兴。

记者了解到，近年来，我国涉农贷款投放量不断上升。中国人民银行数据显示，2023年末涉农贷款余额56.60万亿元，比2023年初新增7.43万亿元，同比增长14.9%。其中，农村贷款余额47.26万亿元，比年初新增6.32万亿元，同比增长15.2%；农业贷款余额5.84万亿元，比年初新增7474亿元，同比增长15.4%；农户贷款余额16.86万亿元，比年初新增1.88万亿元，同比增长12.5%。

在贷款利率方面，利率稳步下行。中国人民银行数据显示，今年5月份金融机构新发放贷款利率3.67%。其中，企业贷款利率3.7%，较2021年全年平均水平下降0.91个百分点，处于历史低位。

在乡村振兴的货币金融环境方面，2021年以来，中国人民银行7次下调存款准备金率合计2.5个百分点，释放长期流动性超5万亿元，保持市场流动性合理充裕，对“三农”领域实施差别化存款准备金率政策；通过再贷款、再贴现、普惠小微贷款支持工具等结构性货币政策工具，激励和引导金融机构加大涉农信贷投放，并不断调整优化工具措施和政策额度，更好发挥牵引带动作用。

“未来将加大再贷款再贴现、差别化存款准备金率等货币政策工具运用，引导金融机构扩大乡村振兴信贷投放。”相关人士指出，支持金融机构发行“三农”、小微、绿色金融债券，拓宽可贷资金渠道。保持脱贫地区信贷投放力度不减。更好发挥金融与财政、农业农村等部门工作合力，有效分担金融机构涉农信贷风险，形成可持续的金融支持长效机制。

中国人民银行按照党中央、国务院决策部署，加强与相关部门协调合作，持续健全金融服务乡村振兴的政策、工具、组织、产品服务、考核评估五大体系，推进金融生态环境建设、金融改革试点，金融机构服务乡村振兴的意愿、能力和可持续性明显提升，多层次、广覆盖、可持续的现代农村金融服务体系逐渐完善。

(责编：杨曦、高雷)

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