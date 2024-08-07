人民网北京8月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月7日白天，内蒙古西北部、新疆南疆盆地、甘肃河西、河南南部、安徽、江苏、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川盆地中东部、重庆、贵州东部、广西大部、广东、海南岛大部等地有35℃以上高温天气，其中，内蒙古西北部、新疆南疆盆地、安徽中南部、江苏中南部、上海、湖北东部和南部、湖南大部、江西、浙江、福建大部、重庆大部、广西东部、广东中西部和东北部等地部分地区最高气温37℃以上，安徽南部、江苏西南部、浙江中西部局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施；

2、尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；

4、有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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