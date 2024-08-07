原标题：中国大唐：上半年实现“双过半” 利润创历史同期之最

从中国大唐获悉，今年上半年，中国大唐生产经营改革发展局面持续向好，重点项目建设硕果累累，价值创造能力显著提升。利润总额同比增长58.37%，创历史同期新纪录。发电量、供热量、煤炭及天然气产量创历史最好水平，超额实现“双过半”任务目标。

今年以来，中国大唐持续深化中央巡视和国家审计整改，扎实开展党纪学习教育，凝心聚力推进提质增效、转型发展、科技创新、风险防范化解、党的建设等工作，实现质的有效提升和量的合理增长，交出了一份稳中有进、进中提质、好于预期的年中答卷。

安全保供能力全面提升。中国大唐开展“安全生产治本攻坚三年行动”，狠抓重点领域安全监督管理，机组可靠性水平保持行业领先。实施“提升首都保供能力、建设新型电力系统”专项行动，完成10台机组的DCS国产化改造，用“中国芯”为首都护航。高标准完成224台机组检修，增强迎峰度夏的顶峰能力。上半年，发电量、供热量、煤炭产量、天然气产量同比分别增长4.64%、14.59%、47.7%、75.1%，圆满完成了去冬今春、两节两会等重大保暖保供任务。

高质量发展稳步推进。中国大唐召开高质量发展建设推进会议，明确打好基层、基地、创新“三张牌”，大力发展以新能源为主体的战略性新兴产业，着力推进煤电、煤炭、煤化工等传统产业转型升级。陕西延安2号机、河北保定九期13号机顺利投产发电。新疆昆玉二期40万千瓦光伏项目、蒙东霍林郭勒100兆瓦复合光伏项目、华银益阳赫山兰溪光伏项目等新能源项目并网发电。内蒙古托克托、河北蔚县、湖南娄底、广西红水河、陕西渭南等第一批风光大基地稳步推进。我国海拔最高的风电机组西藏八宿风电项目完成首台机组吊装。截至2024年6月底，中国大唐清洁能源装机占比突破47%，为构建清洁低碳安全高效能源体系、保障能源安全提供了有力支撑。

深化改革提质赋能。中国大唐扎实推进改革深化提升行动，召开改革深化提升创建一流企业现场推进会，明确“135”改革目标任务，激发改革内生动力。上半年，集团公司改革深化提升行动174项改革举措动态完成91项，完成率52.3%。聚焦增强核心功能，开展总部成立以来最大规模的公开招聘，66名新进员工为“六强”总部建设注入了新鲜血液。优化公司治理体系，深化发展、物资、燃料、营销、金融、国际业务等领域体制机制改革，基层发展动力活力持续增强，资源配置效率效益不断提升。

科技创新扎实推进。中国大唐组建了科技创新公司、数字科技公司，与清华大学联合设立绿色智慧能源技术研究院，形成“三院三司”创新体系。召开数智化转型推进会、科技咨询委员会第二次会议、科技创新大会，坚定不移地加大研发力度，研发经费投入和强度同比“双增长”。西藏扎拉水电、山东郓城煤电、宁夏中宁储能等重大攻坚项目取得新的重大进展，国内首个百兆瓦时钠离子储能项目投产运营。中国大唐正以科技创新推动产业创新，以数字智慧带动产业升级，为发展新质生产力写下新的注脚。

(责编：董童、李源)

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