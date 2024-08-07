人民网北京8月5日电 （记者赵竹青）当前，数字经济持续蓬勃发展，已经显现出对新质生产力发展的强劲推动力，然而日益复杂的网络安全挑战也与之相伴而生。在近日举办的2024智慧档案自主创新论坛上，工信部中国电子信息产业发展研究院副总工程师、工信部电子科技委委员，俄罗斯自然科学院外籍院士刘权分析了数字生产力发展面临的新挑战，并表示需要从关键技术突破、安全风险防范等多个方面着手应对。

刘权表示，数字生产力，是人类应用数字技术于国民经济活动的生产能力，其本质是基于“数据+算法+算力”，通过在数字世界中构建物质世界的运行框架和体系，推演运行规律，实现生产力的变革从局部走向全局、从初级走向高级、从单机走向系统。

然而，发展数字生产力面临新挑战。刘权提到，勒索攻击、APT攻击、供应链攻击等对传统产业的网络安全构成新威胁。同时，区块链、量子计算、车联网等新技术新应用新模式带来的网络安全新风险也不容忽视。

“海量数据为数字生产力高质量发展奠定了坚实的基础，如何在安全的前提下促进数据要素有序流动和高效释放将成为核心问题。”刘权说。

应对挑战需从多方面着力。刘权提出，应加快数字生产力关键技术创新和应用，提高自主创新能力；加快新兴融合领域安全技术创新和应用；防范数字技术应用网络安全风险；加快数据要素流通安全保障能力；防范算法安全风险；加快算力追赶进程等等。

在加快数据要素流通安全保障方面，刘权建议，一是出台数据安全评估指南、评估实施指南等，推动数据安全相关法律法规的落地实施；二是支持差分隐私同态加密、安全多方计算、联邦学习等前沿数据安全技术研究，为数据流通安全提供切实可行的技术方案；三是政府部门、安全企业等共同协作，建设数据跨境流动安全威胁感知和监测预警基础设施，加强数据安全威胁信息共享。

(责编：赵竹青、高雷)

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