人民网北京8月7日电 （记者杨曦）海关总署8月7日公布数据显示，2024年前7个月，我国货物贸易（下同）进出口总值24.83万亿元人民币，同比（下同）增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%。按美元计价，前7个月，我国进出口总值3.5万亿美元，增长3.5%。其中，出口2.01万亿美元，增长4%；进口1.49万亿美元，增长2.8%；贸易顺差5180亿美元，扩大7.9%。

据介绍，2024年前7个月，我国进出口主要呈现以下几方面的特点：

一般贸易、加工贸易等进出口增长

前7个月，我国一般贸易进出口16.08万亿元，增长4.9%，占我外贸总值的64.7%。其中，出口9.4万亿元，增长8%；进口6.68万亿元，增长0.9%。同期，加工贸易进出口4.33万亿元，增长3.2%，占17.4%。其中，出口2.73万亿元，下降0.2%；进口1.6万亿元，增长9.7%。

此外，保税物流方式进出口3.5万亿元，增长16.9%。其中，出口1.34万亿元，增长13.2%；进口2.16万亿元，增长19.3%。

对东盟、欧盟、美国和韩国进出口增长

前7个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为3.92万亿元，增长10.5%，占我外贸总值的15.8%。其中，对东盟出口2.36万亿元，增长13.7%；自东盟进口1.56万亿元，增长5.9%；对东盟贸易顺差7935.5亿元，扩大33.2%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为3.22万亿元，增长0.4%，占13%。其中，对欧盟出口2.1万亿元，增长1.5%；自欧盟进口1.12万亿元，下降1.5%；对欧盟贸易顺差9850.8亿元，扩大5.1%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为2.72万亿元，增长4.1%，占11%。其中，对美国出口2.04万亿元，增长5.1%；自美国进口6839.1亿元，增长1.2%；对美国贸易顺差1.35万亿元，扩大7.2%。韩国为我第四大贸易伙伴，我与韩国贸易总值为1.32万亿元，增长8%，占5.3%。其中，对韩国出口6004.7亿元，下降0.6%；自韩国进口7201.1亿元，增长16.4%；对韩国贸易逆差1196.4亿元，扩大7倍。

同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口11.72万亿元，增长7.1%。其中，出口6.56万亿元，增长7.7%；进口5.16万亿元，增长6.3%。

民营企业进出口两位数增长

前7个月，民营企业进出口13.67万亿元，增长10.9%，占我外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.3个百分点。其中，出口9.22万亿元，增长10%，占我出口总值的64.7%；进口4.45万亿元，增长12.8%，占我进口总值的42.1%。同期，外商投资企业进出口7.28万亿元，增长1%，占我外贸总值的29.3%。其中，出口3.92万亿元，增长1%；进口3.36万亿元，增长1.1%。国有企业进出口3.82万亿元，增长0.7%，占我外贸总值的15.4%。其中，出口1.1万亿元，增长1.8%；进口2.72万亿元，增长0.3%。

机电产品占出口比重近6成，其中自动数据处理设备及其零部件 、集成电路和汽车出口增长

前7个月，我国出口机电产品8.41万亿元，增长8.3%，占我出口总值的59%。其中，自动数据处理设备及其零部件 8158.8亿元，增长11.6%；集成电路6409.1亿元，增长25.8%；汽车4628.6亿元，增长20.7%；手机4547.4亿元，下降1.3%。同期，出口劳密产品2.43万亿元，增长5.1%，占17%。其中，服装及衣着附件6322.9亿元，增长1.6%；纺织品5745.3亿元，增长6%；塑料制品4372.1亿元，增长10%。出口农产品4031.2亿元，增长4.6%。

铁矿砂、煤和天然气等主要大宗商品进口量增加

前7个月，我国进口铁矿砂7.14亿吨，增加6.7%，进口均价（下同）每吨826.1元，上涨5.4%；原油 3.18亿吨，减少2.4%，每吨4322.3元，上涨8.1%；煤2.96亿吨，增加13.3%，每吨713.9元，下跌14.9%；天然气7544.2万吨，增加12.9%，每吨3477.7元，下跌9%；大豆5833.3万吨，减少1.3%，每吨3658.2元，下跌15.4%；成品油 2832万吨，增加4.6%，每吨4387.3元，上涨10.3%。此外，进口初级形状的塑料1677万吨，增加1.6%，每吨1.08万元，下跌1.1%；未锻轧铜及铜材320.1万吨，增加5.4%，每吨6.68万元，上涨9.9%。

同期，进口机电产品3.88万亿元，增长10.7%。其中，集成电路3081.8亿个，增加14.5%，价值1.51万亿元，增长14.4%；汽车40.2万辆，减少2.5%，价值1631.9亿元，下降7.4%。

(责编：杨曦、高雷)

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