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三部门联合发布《行业协会商会收费行为合规指南》

2024年08月07日11:19 | 来源：人民网
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人民网北京8月7日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局会同中央社会工作部、民政部联合发布《行业协会商会收费行为合规指南》（以下简称《指南》）。

行业协会商会承担着服务企业发展、反映行业诉求、化解矛盾纠纷、加强行业自律的重要职责，是联系政府、企业、市场的桥梁纽带。

据了解，《指南》包括总则、会费、行政事业性收费、经营服务性收费、其他收费、违规处理及附则7个章节共54条。“总则”部分明确了起草宗旨、适用范围、收费类型、基本原则和基本要求等；“会费”部分详细梳理了会费标准制定、票据管理、禁止强制入会、禁止多头收费等要求；“行政事业性收费”“经营服务性收费”“其他收费”3部分对行政事业性收费、经营服务性收费和其他收费类型提出明确要求，包括票据管理、政府委托事项、强制性培训、职业资格考试等方面的内容；“违规处理”部分明确指出了各类违法违规收费行为及相应的处理方式；“附则”部分明确了《指南》的适用主体和指引性原则。

(责编：杨曦、高雷)
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