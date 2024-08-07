人民网北京8月7日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2024年上半年，市场监管部门持续加大垄断协议和滥用市场支配地位行为执法力度，有力保护市场公平竞争和消费者利益，充分激发经营主体内生动力和创新活力，助力构建全国统一大市场、促进经济高质量发展，反垄断监管执法取得新突破、新进展、新成效。

为民生：直击重点领域垄断痛点

去民之患，如除腹心之疾。市场监管总局坚持“监管为民”核心理念，聚焦人民群众“急难愁盼”问题，纵深推进民生领域反垄断执法专项行动。2024年上半年，新立案调查民生领域垄断协议和滥用市场支配地位案件11件，以反垄断执法利剑为民生保驾护航，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

广谱抗癌药、临床必备急抢救药、罕见病唯一救命药……这些药品被垄断、抬价，对需要用药的群众无疑是雪上加霜，影响了万千家庭的幸福安康。为有效遏制医药领域垄断乱象，市场监管部门持续保持医药领域反垄断执法高压态势，今年上半年新增立案3件，全力推进14件医药领域垄断协议和滥用市场支配地位案件的查办工作，确保群众“有得用、用得起”药，以反垄断执法利剑为民生保驾护航，彰显了反垄断执法机构重拳治理医药领域垄断问题、坚决捍卫人民群众合法权益的坚定决心。

加强监管执法的同时，市场监管总局及时总结药品行业特点和竞争监管规律，起草《关于药品领域的反垄断指南》，广泛征求医药企业、行业协会、政府部门以及专家学者、律师意见，充分凝聚社会各界共识，近期将向社会公开征求意见，为有关经营主体开展反垄断合规提供明确指引，进一步健全预防和制止药品领域垄断行为机制。

从问题多发的建材等民生领域破题，反垄断为构建新发展格局打通堵点。岩棉是一种重要的保温材料，新疆5家岩棉生产企业为了减少彼此竞争、谋取不正当利益，达成并实施共同限制产量和固定产品价格的垄断协议，严重损害了市场公平竞争。2024年5月，新疆维吾尔自治区市场监管局对该案依法作出行政处罚，罚款合计520余万元，推动降低人民群众生产生活成本。

机动车检测、驾校、保险等领域的垄断行为，也会限制消费者的自由选择权，增加人民群众生活负担。市场监管部门依法查处易发、多发垄断行为，将以人民为中心的发展思想，转化为保护市场公平竞争、增进民生福祉的生动实践。

护公平：加强自然垄断领域监管

市场监管总局密切关注自然垄断领域市场竞争状况，统筹推进自然垄断领域竞争监管执法，促进行业规范健康发展。

燃气行业容易出现利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸的问题。市场监管总局相关负责人举例介绍到，海南昆仑港华燃气有限公司滥用市场支配地位，限定开发商新建小区管道燃气安装工程只能与其进行交易。2024年5月，海南省市场监管局对该案依法作出行政处罚，责令当事人改正违法行为，没收违法所得536.55万元，处以罚款176.29万元，有力维护了有关经营主体和用户的自由选择权。

供水是民生“刚需”。市场监管总局相关负责人举例介绍到，简阳海天水务有限公司滥用市场支配地位，限定下游用户只能购买其提供的水表及安装服务、只能选用其推荐的二次供水配套设施制造商。2024年1月，四川省市场监管局对该案依法作出行政处罚，责令当事人停止违法行为，处以罚款118.83万元，恢复了水表、二次供水配套设施等竞争性环节的公平竞争，保护了下游用户的合法权益。

上述负责人表示，加强自然垄断领域竞争监管，需要思考更深一步、行动向前一步。市场监管总局系统研究水、电、气、热等自然垄断领域竞争特点，对电力等重点行业市场竞争状况开展评估，加强实践调查和理论研究，不断提升反垄断监管执法能力水平。

提效能：全链条监管执法激活力

据介绍，为引导行业协会加强反垄断合规建设，2024年1月，国务院反垄断反不正当竞争委员会出台《关于行业协会的反垄断指南》。市场监管总局联合中央社会工作部、民政部推动宣贯实施，促进行业协会依法自律、规范履职，为行业协会设置好“红绿灯”。

汽车行业是国民经济的支柱性产业之一，直接关系人民群众生活。2024年1月，市场监管总局依法对5家跨国汽车供应商进行提醒敦促，要求其抓紧整改存在的垄断风险，切实保护消费者合法权益。2024年5月，市场监管总局依法对Avanci专利池在汽车无线通信标准必要专利许可过程中存在的垄断风险进行提醒敦促，要求其采取有效措施加强自身反垄断合规建设，及时化解垄断风险，维护公平竞争市场秩序。

为促进数字经济健康发展，市场监管总局不断提升常态化反垄断监管执法水平，监督指导阿里巴巴集团、美团、知网认真落实整改，开展直播电商等数字经济重点细分市场竞争状况评估，跟踪研究数据、算法、算力等领域前沿热点问题，进一步强化垄断风险预警，推动竞争秩序持续向好。

据了解，市场监管总局积极打造“反垄断合规讲堂”品牌活动，主动走进燃气、保险等重点行业领域开展“送法上门”。联合农业农村部召开农药行业反垄断合规指导会，引导行业协会和经营主体压实主体责任，增强反垄断合规意识，提升反垄断能力水平。开展“反垄断执法能力提升年”活动，举办反垄断执法人才培训班和首届“市场监管系统反垄断执法办案业务竞赛”，突出“实战练兵”特色，着力建设一支政治强、业务精、作风硬的执法队伍。

(责编：杨曦、高雷)

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