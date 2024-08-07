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环比上升1.06% 截至7月末外汇储备规模32564亿美元

2024年08月07日19:10 | 来源：人民网
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人民网北京8月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2024年7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%。

国家外汇管理局表示，2024年7月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

民生银行首席经济学家温彬表示，我国在“新三样”、船舶等领域保持领先，政策层面对新质生产力的支持将打造更多出口增长点，跨境电商、离岸贸易等外贸新业态持续涌现，与共建“一带一路”倡议国家经贸合作日益加深。多重有利因素支持下，出口有基础保持中高速增长，继续在稳定跨境资金流动方面发挥基本盘作用。我国经济延续回升向好态势，高水平对外开放扎实推进，有利于国际收支保持整体平衡，为外汇储备规模基本稳定打下坚实基础。

值得注意的是，国家外汇管理局同日公布的黄金储备数据显示，我国黄金储备保持稳定，连续3个月维持在7280万盎司水平，显示了我国在多元化资产配置方面的稳健策略。

世界黄金协会日前发布的2024年二季度《全球黄金需求趋势报告》显示，今年二季度，全球官方黄金储备增加了184吨，同比增长6%，上半年全球央行净购入黄金483吨。出于分散投资风险的需要，预计全球央行黄金储备在未来12个月内或将持续增加。

 

(责编：乔业琼、高雷)
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