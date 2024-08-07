新华社北京8月7日电 记者7日从中国科协获悉，为弘扬科学精神和科学家精神，筑牢科技创新的群众基础，中国科协等21部门日前联合发布通知，2024年全国科普日活动将于9月15日至25日在各地集中开展，今年的主题为“提升全民科学素质 协力建设科技强国”。

根据通知，今年活动将广泛宣传我国科技、科普工作成就，聚焦基础前沿研究、战略高技术、新兴和未来产业科技等新质生产力发展布局，以及量子科技、生命科学、物质科学、空间科学等前沿技术，持续开展科普活动，推动科研基础设施和创新基地有组织、常态化开放，服务高质量发展。

同时，各地各部门单位将围绕民生科技、卫生健康、食品安全、农业生产等公众关注的热点，开展多种形式的科普服务，丰富群众精神文化生活，提升全民科学文化素质。做好科学教育加法，开展场景式、体验式、沉浸式科学实践活动，增强青少年科学兴趣和科学素养。

通知明确，今年全国科普日活动主要分为重点活动、系列联合行动和全国科普日系列主场活动三个板块，具体包括：推动科普阵地联动，依托各地场馆带动街道社区乡村的“蚂蚁科普场馆”，发布区域科普地图，构建30分钟科普服务圈；面向青年科技人才、大学生、公务员等群体开展高阶科普报告，打造“科普中国·前沿讲坛”品牌，解读科技前沿，促进交流碰撞；鼓励各类企业立足资源组织展馆开放、开发科普产品等。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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