人民网记者 王绍绍

今年夏天，文旅市场热度持续攀升，夜游、避暑游、亲子游等旅游形式备受欢迎，新业态涌现，新场景频出，消费活力不断释放。

文化和旅游部数据显示，今年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。

近段时间，各地纷纷抢抓暑期消费季机会，发放文旅等领域消费券，加大补贴力度，结合本地市场特色，拿出真金白银促消费、扩内需，推动消费市场“乘势而上”。

四川成都发放“暑来成都 乐游天府”文旅商品消费券，覆盖成都博物馆、熊猫基地、东郊记忆等60余处重点文旅消费场景；广东文旅消费季惠民补贴活动通过线上抢券、线下核销的方式，分多轮向公众发放文旅消费惠民补贴券；广西桂林组织数百家企业发放家居家电、零售餐饮等暑期消费券……

暑期文旅消费火热，充分说明市场供需两旺。业内专家表示，要持续优化文旅消费环境，确保游客乘兴而来、满意而归，让消费潜力不断释放，进一步提振市场信心。

文旅“热”，消费“兴”。“推动文化和旅游的融合和互动发展，才能进一步提升文旅竞争力，促进旅游产业发展。”上述专家表示，随着文旅融合的不断深入，文化资源加速向旅游产品转化，旅游消费更加注重文化内涵，这也增加了旅游产品的文化附加值。

“文旅+博物馆”以藏品为基、文化为魂、体验为核，为旅游活动注入了丰厚的历史意蕴与文化内涵。今年暑期，多地博物馆取消预约、延时开放，吸引了大批游客。博物馆通过优化体验、增加内容、引入数字技术等方式，提供沉浸式观展享受，推动文旅消费不断增长。相关旅游平台数据显示，暑期博物馆游预订量增长较快，周边住宿需求也随之高涨，成为文旅市场的新亮点。

在北京的某处美术馆，数字技术不仅让三星堆的文物“活”了起来，也让古籍中记载的上古神话故事、动物等，以生动鲜活的方式出现在现代观众眼前。沉浸式主题展通过现代艺术家的演绎，结合AI智能算法、混合现实技术等数字科技，展现了科技、艺术和传统文化之间的有趣碰撞，探索了中国神话的起源、历史发展与未来。

有关专家表示，今年暑期迅速升温的“博物馆热”，不仅为文化盛宴锦上添花，更为文旅市场的发展注入新的生机活力。暑期文化和旅游市场创新不断，花样翻新的产品供给正在不断激发旅游经济的新活力。

“文旅+博物馆”带着游客品味文化；“文旅+数字”借助虚拟现实等技术，为游客带来极致的感官冲击力；“文旅+体育”以赛事为媒介，让城市更出圈，让游客“跟着赛事去旅行”；“文旅+音乐”唱响文旅新业态，用音乐点燃消费市场的“热”力；“文旅+光影秀”将旅游场景从白天扩展到夜间，激活了城市夜经济……越来越多的场景正在和文旅产业产生千丝万缕的关联，持续助力消费场景不断扩大。

业内专家表示，近年来，文旅市场出现新变化、新特点，应以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游深度融合，统筹文化事业、文化产业、旅游业协同发展，进一步优化旅游要素资源配置，激发旅游市场活力，持续推进旅游业高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)

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