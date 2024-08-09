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中国联通星级服务焕新：人人可期 人人可享

2024年08月09日11:02 | 来源：人民网
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近日，中国联通已正式对外升级发布星级服务，七星体系全新亮相，用户的星级成长空间更加广阔。升级后的星级服务对象从原有的移网个人用户拓展至家庭、个人与政企用户，业务范围也从单一的移网业务扩展到包括联网通信、算网数智在内的全业务领域。

中国联通相关负责人表示，这一变革旨在满足“人人可期、人人可享”的服务期待，为广大用户提供更为全面和优质的服务体验。

据悉，在数字化转型的浪潮中，中国联通积极响应市场需求，不断优化服务体系。“星级服务的升级，正是联通基于对用户需求深入洞察的结果。对于用户而言，这意味着更加个性化和便捷化的服务体验。无论是家庭用户的日常通信需求，还是政企用户的复杂网络解决方案，中国联通都将提供更为精准和专业的服务。”该负责人说。

(责编：曹淼、李源)
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