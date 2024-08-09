新华社北京8月9日电（记者潘洁、韩佳诺）国家统计局9日发布数据，7月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；环比由上月下降0.2%转为上涨0.5%，涨幅处于近年同期较高水平。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟说，7月份，消费需求持续恢复，加之部分地区高温降雨天气影响，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅有所扩大。扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月下降0.1%转为上涨0.3%，高于近十年同期平均水平；受上年同期对比基数走高影响，同比上涨0.4%，保持温和上涨。

统计数据显示，7月份，食品价格由上月同比下降2.1%转为持平。食品中，猪肉价格上涨20.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点；鲜菜和鸡蛋价格分别由上月下降7.3%和4.4%转为上涨3.3%和0.8%；鲜果、食用油、牛肉和羊肉价格降幅在4.1%至12.9%之间，降幅均有收窄。

7月份，非食品价格同比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点。非食品中，服务价格上涨0.6%，受上年同期对比基数走高影响，涨幅回落0.1个百分点，其中旅游和交通工具租赁费价格分别上涨3.1%和0.8%，飞机票和宾馆住宿价格分别下降9.8%和2.6%。工业消费品价格上涨0.7%，涨幅回落0.1个百分点，其中汽油价格涨幅回落至5.3%，燃油小汽车价格降幅扩大至6.3%。

受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，7月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.2%，同比下降0.8%，降幅均与上月相同。

(责编：宋心蕊、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经