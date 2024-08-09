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7月中小企业发展指数景气状况有所好转

2024年08月09日11:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月9日电 中国中小企业协会9日发布数据显示，7月中小企业发展指数为88.9，与6月持平，扭转下降态势，景气状况有所好转。

　　其中，从分项指数看，7月份，宏观经济感受指数、市场指数、效益指数由降转升，较上月各上升0.1点。宏观经济感受指数为103.0，高于景气临界值100。综合经营指数、投入指数由降转平。成本指数、资金指数、劳动力指数继续下降。

　　从分行业指数看，7月份，建筑业、房地产业、社会服务业、信息传输软件业指数比上月分别上升0.1、0.1、0.4和0.2点，工业指数与上月持平，交通运输业、批发零售业、住宿餐饮业指数下降。

　　从分区域指数看，7月东部、中部、西部和东北地区中小企业发展指数分别为89.6、89.6、87.6和80.5，东部和西部地区指数有所回升，分别较上月上升0.2和0.1点。中部和东北地区指数继续下降。

　　中小企业协会相关负责人表示，相关数据反映出企业发展信心有所恢复，市场预期有所好转。

(责编：宋心蕊、袁勃)
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