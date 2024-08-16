人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《财米油盐》 | 羽毛供不应“球”？体育“燃”动消费热力

2024年08月16日11:28 | 来源：人民网
小字号

半年涨价三到四成，3桶羽毛球价格直逼1克黄金？近期，“羽毛球价格上涨”等话题登上社交媒体热搜。

羽毛球运动易“上手”、场地要求低、社交属性强，在我国拥有较强的群众基础。中国体育用品业联合会发布的《大众运动行为与消费研究报告》显示，2023年，在26个调研城市中，羽毛球位居热门运动第二，仅次于跑步。

“羽毛球价格咋像体重似的，不知不觉就上去了？”去年以来，羽毛球价格一涨再涨，广大球友感触颇深。羽毛球爱好者王先生给人民网《财米油盐》算了一笔账：“一场2小时左右的羽毛球对局，差不多要用掉1桶羽毛球。如果每周打4场球，按每桶羽毛球涨价50元来算，光买球的钱就得多花200元。都成羽毛球‘刺客’了！”

价格上涨的同时，羽毛球货源不足。人民网《财米油盐》搜索多家线上购物平台发现，多款品牌羽毛球显示缺货，销售人员解释称：“因为库存不多，卖得也快。”有羽毛球经销商则表示，自去年年底以来，已陆续接到4次调价通知，羽毛球价格整体较涨价前高出50%左右。

据业内人士透露，羽毛球价格“飞上天”，主要受制作羽毛球的鹅毛、鸭毛减产所致。

羽毛球使用的羽毛，主要来自鸭、鹅翅膀上的刀翎毛。制作一颗羽毛球通常需要16根羽毛，平均耗鸭1.14只或耗鹅0.8只。但据中国畜牧业协会的监测统计，2023年全年，我国商品肉鸭出栏量为42.18亿只，商品鹅出栏量为5.15亿只，比2019年分别减少6.6亿只和1.19亿只。

不仅如此，在成本和效率的趋势下，养殖户更倾向于选择出栏周期短、养殖成本低的品种，这也进一步导致了羽毛球原材料供不应“球”。

一端是不断减少的羽毛球原材料供应，另一端则是不断上涨的体育运动消费热情。

2020年，我国经常参加体育锻炼人数比例达到37.2%。国家统计局数据显示，今年上半年，全国体育娱乐用品整体零售额就同比增长了11.2%，远高于社会消费品零售总额3.7%的增速。

羽毛球产业链也在此背景下发展不断提速。企查查数据显示，我国现存羽毛球相关企业约1.3万家，其中今年上半年新注册公司达394家，较去年同期增长超过10%。

羽毛球价格持续飙升，业内人士对此表示，研制价格浮动较小的人工合成球应作为产业重点探索方向之一。

当前，越来越多的尼龙羽毛球品类进入市场。更有羽毛球“黑科技”之称的碳音球，凭借飞行稳定、耐打等优点，被不少球友当作天然羽毛球“平替”首选。而对于“高手”们“吐槽”最多的人造球手感差等问题，国内部分厂家已着手精进工艺，提升技术含量，为球友们提供更丰富的优质消费选择。

“体育搭台，经济唱戏”。体育消费作为居民生活服务消费的重要组成部分，仍需产业链各端多管齐下、相向发力，不断推出价美、质优的产品服务供给，充分满足群众多样化体育消费需求，“燃”动体育消费澎湃热力。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 李鉴 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 严川吉雨 李佳

出镜：方经纶

摄像：葛泰佚 实习生王嘉奇

剪辑：余颖子

文案：方经纶

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：美好生活 近在“一刻钟便民生活圈”
　　“品种多样、丰俭由人、品质新鲜，在我们这一带生活离不开它。”北京市东城区景山街道隆福寺社区居民王先生口中的它，就是该街道便民生活圈内的兆军盛菜市场，这个成立于2002年的菜市场，辐射了景山地区8个社区及周边的居民。…
百时美施贵宝朱正缨：加速创新研发 满足更多中国患者治疗需求
　　生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业。近年来，我国生物医药创新体系初步建成，药物研发水平与国际接轨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部