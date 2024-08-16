半年涨价三到四成，3桶羽毛球价格直逼1克黄金？近期，“羽毛球价格上涨”等话题登上社交媒体热搜。

羽毛球运动易“上手”、场地要求低、社交属性强，在我国拥有较强的群众基础。中国体育用品业联合会发布的《大众运动行为与消费研究报告》显示，2023年，在26个调研城市中，羽毛球位居热门运动第二，仅次于跑步。

“羽毛球价格咋像体重似的，不知不觉就上去了？”去年以来，羽毛球价格一涨再涨，广大球友感触颇深。羽毛球爱好者王先生给人民网《财米油盐》算了一笔账：“一场2小时左右的羽毛球对局，差不多要用掉1桶羽毛球。如果每周打4场球，按每桶羽毛球涨价50元来算，光买球的钱就得多花200元。都成羽毛球‘刺客’了！”

价格上涨的同时，羽毛球货源不足。人民网《财米油盐》搜索多家线上购物平台发现，多款品牌羽毛球显示缺货，销售人员解释称：“因为库存不多，卖得也快。”有羽毛球经销商则表示，自去年年底以来，已陆续接到4次调价通知，羽毛球价格整体较涨价前高出50%左右。

据业内人士透露，羽毛球价格“飞上天”，主要受制作羽毛球的鹅毛、鸭毛减产所致。

羽毛球使用的羽毛，主要来自鸭、鹅翅膀上的刀翎毛。制作一颗羽毛球通常需要16根羽毛，平均耗鸭1.14只或耗鹅0.8只。但据中国畜牧业协会的监测统计，2023年全年，我国商品肉鸭出栏量为42.18亿只，商品鹅出栏量为5.15亿只，比2019年分别减少6.6亿只和1.19亿只。

不仅如此，在成本和效率的趋势下，养殖户更倾向于选择出栏周期短、养殖成本低的品种，这也进一步导致了羽毛球原材料供不应“球”。

一端是不断减少的羽毛球原材料供应，另一端则是不断上涨的体育运动消费热情。

2020年，我国经常参加体育锻炼人数比例达到37.2%。国家统计局数据显示，今年上半年，全国体育娱乐用品整体零售额就同比增长了11.2%，远高于社会消费品零售总额3.7%的增速。

羽毛球产业链也在此背景下发展不断提速。企查查数据显示，我国现存羽毛球相关企业约1.3万家，其中今年上半年新注册公司达394家，较去年同期增长超过10%。

羽毛球价格持续飙升，业内人士对此表示，研制价格浮动较小的人工合成球应作为产业重点探索方向之一。

当前，越来越多的尼龙羽毛球品类进入市场。更有羽毛球“黑科技”之称的碳音球，凭借飞行稳定、耐打等优点，被不少球友当作天然羽毛球“平替”首选。而对于“高手”们“吐槽”最多的人造球手感差等问题，国内部分厂家已着手精进工艺，提升技术含量，为球友们提供更丰富的优质消费选择。

“体育搭台，经济唱戏”。体育消费作为居民生活服务消费的重要组成部分，仍需产业链各端多管齐下、相向发力，不断推出价美、质优的产品服务供给，充分满足群众多样化体育消费需求，“燃”动体育消费澎湃热力。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 李鉴 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 严川吉雨 李佳

出镜：方经纶

摄像：葛泰佚 实习生王嘉奇

剪辑：余颖子

文案：方经纶

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、吕骞)

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