人民网北京8月19日电 （记者黄盛）日前，上交所和中证指数公司联合发布公告表示，将于8月23日正式发布上证科创板盈利质量策略指数、上证科创板创新药指数和上证智选科创板价值50策略指数等3条科创板指数。

据介绍，上证科创板盈利质量策略指数从科创板上市公司证券中选取50只盈利能力较强、现金流状况较好的证券作为指数样本，以反映科创板盈利质量较高的上市公司证券的整体表现。指数样本长期盈利能力突出，展现出良好的业绩增长潜能，最新半年报披露的净利润同比增速达到44.9%。截至2024年7月底，该指数样本总市值合计约1万亿元。

上证科创板创新药指数从科创板上市公司证券中选取30只业务涉及创新药领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板创新药领域的上市公司证券的整体表现。截至2024年6月底，指数样本过去一年合计研发投入263亿元，同比增长14.5%，高于科创板市场平均水平。

上证智选科创板价值50策略指数在选样方法中结合质量、价值及低波动因子，从科创板上市公司证券中选取经营风险及估值水平较低的50只证券作为指数样本，以反映科创板具备价值稳健特征的上市公司证券整体表现。截至2024年7月底，该指数样本总市值合计约1.9万亿元，市盈率中位数约34倍，主要分布于信息工业、信息技术与医药卫生行业，权重合计约90%。

另根据此前消息，科创板200指数将于8月20日正式发布。该指数从科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为样本，与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

业内人士表示，近年来，上交所持续完善科创板指数体系。上述三条指数及科创200指数正式发布后，科创板指数数量将达到24条，覆盖宽基、主题、策略等多种类型，境内外跟踪产品规模合计近1600亿元。

记者了解到，“科创板八条”发布后，科创板指数持续“上新”。其中，7月25日，上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数发布；7月26日，上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数发布。

上交所表示，将进一步丰富和完善科创板指数体系，为投资者提供更加多元化的投资标的和业绩基准。

另据数据显示，截至2024年6月30日，科创板上市公司数量已达573家，总市值近5.4万亿元，科创板成立5年来的累计融资超过1万亿元。

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经