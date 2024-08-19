8月19日，2024年中非合作论坛峰会官方指定外事接待用车签约暨交车仪式在北京举行。一汽红旗将携旗下国悦、红旗H9和红旗HQ9，在本次论坛峰会期间为与会贵宾提供出行服务，向世界展示中国汽车工业创新发展成果。

仪式现场。受访者供图

“作为中国民族汽车品牌的代表，红旗始终与国同频，参与并见证了重要国事、贵宾礼待的高光时刻，彰显大国重器的卓然风采与大国风范的‘国车’荣耀。”中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼红旗品牌运营委员会副总裁柳长庆在仪式上表示。

据悉，早在2018年，红旗出色完成中非合作论坛北京峰会的服务保障任务。时隔6载，红旗再度荣光披肩，承担起服务新一届中非合作论坛峰会的重任。

“今天交付的红旗车队，由红旗H9、红旗HQ9和红旗国悦组成。我相信，集安全健康、礼遇尊享于一体的红旗车队，一定能出色完成任务。”柳长庆强调。

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日举行。一汽红旗方面表示，作为国家大事的见证者与积极参与者，红旗品牌将全力以赴，用实际行动诠释责任与担当的深刻内涵，以非凡实力向世界展示国车风采与大国风范。

(责编：董童、李源)

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