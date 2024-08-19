财政部将开展2024年到期续作特别国债发行
2024年08月19日17:38 | 来源：新华社
小字号
记者8月19日从财政部了解到，财政部将于8月29日开展2024年到期续作特别国债发行。此次到期续作的4000亿元特别国债将在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行，期限品种包括10年期3000亿元、15年期1000亿元。
2007年，经国务院同意和全国人大常委会批准，财政部发行了1.55万亿元特别国债，作为中国投资有限责任公司的资本金来源，期限主要为10年、15年，2017年起陆续到期。
财政部有关负责人介绍，2017年和2022年上述部分特别国债到期时，财政部向有关银行定向发行特别国债偿还。对于2024年8月29日即将到期的4000亿元特别国债，财政部将延续以前年度做法，继续采取滚动发行的方式，向有关银行等额定向发行2024年到期续作特别国债，所筹资金用于偿还当月到期本金。
据了解，此次到期续作的4000亿元特别国债将在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行。发行过程不涉及社会投资者，个人投资者不能购买。
“2024年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行，仍与原有资产负债相对应，不增加财政赤字。”这位负责人说。（记者 申铖）
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 金融“活水”如何涵养民营经济生态
- 为深入学习贯彻落实二十届三中全会精神，人民网启动“改革为了人民——学习贯彻落实党的二十届三中全会精神系列报道”调研活动。调研活动拟围绕国资央企责任担当、民营企业做优做强、外资企业在华发展三大主题展开。 其中，“以‘新’谋局 以‘质’攀峰——人民网民营经济高质量发展调研行”旨在全面客观展示民营经济践行新发展理念，服务中国式现代化建设的生动实践，为推动民营经济持续健康发展提供有益借鉴。…
- 评论
- 关注