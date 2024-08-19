记者8月19日从财政部了解到，财政部将于8月29日开展2024年到期续作特别国债发行。此次到期续作的4000亿元特别国债将在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行，期限品种包括10年期3000亿元、15年期1000亿元。

2007年，经国务院同意和全国人大常委会批准，财政部发行了1.55万亿元特别国债，作为中国投资有限责任公司的资本金来源，期限主要为10年、15年，2017年起陆续到期。

财政部有关负责人介绍，2017年和2022年上述部分特别国债到期时，财政部向有关银行定向发行特别国债偿还。对于2024年8月29日即将到期的4000亿元特别国债，财政部将延续以前年度做法，继续采取滚动发行的方式，向有关银行等额定向发行2024年到期续作特别国债，所筹资金用于偿还当月到期本金。

据了解，此次到期续作的4000亿元特别国债将在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行。发行过程不涉及社会投资者，个人投资者不能购买。

“2024年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行，仍与原有资产负债相对应，不增加财政赤字。”这位负责人说。（记者 申铖）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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