人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财政部将开展2024年到期续作特别国债发行

2024年08月19日17:38 | 来源：新华社
小字号

　　记者8月19日从财政部了解到，财政部将于8月29日开展2024年到期续作特别国债发行。此次到期续作的4000亿元特别国债将在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行，期限品种包括10年期3000亿元、15年期1000亿元。

　　2007年，经国务院同意和全国人大常委会批准，财政部发行了1.55万亿元特别国债，作为中国投资有限责任公司的资本金来源，期限主要为10年、15年，2017年起陆续到期。

　　财政部有关负责人介绍，2017年和2022年上述部分特别国债到期时，财政部向有关银行定向发行特别国债偿还。对于2024年8月29日即将到期的4000亿元特别国债，财政部将延续以前年度做法，继续采取滚动发行的方式，向有关银行等额定向发行2024年到期续作特别国债，所筹资金用于偿还当月到期本金。

　　据了解，此次到期续作的4000亿元特别国债将在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行。发行过程不涉及社会投资者，个人投资者不能购买。

　　“2024年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行，仍与原有资产负债相对应，不增加财政赤字。”这位负责人说。（记者 申铖）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融“活水”如何涵养民营经济生态
　　 为深入学习贯彻落实二十届三中全会精神，人民网启动“改革为了人民——学习贯彻落实党的二十届三中全会精神系列报道”调研活动。调研活动拟围绕国资央企责任担当、民营企业做优做强、外资企业在华发展三大主题展开。 其中，“以‘新’谋局 以‘质’攀峰——人民网民营经济高质量发展调研行”旨在全面客观展示民营经济践行新发展理念，服务中国式现代化建设的生动实践，为推动民营经济持续健康发展提供有益借鉴。…
沪深港通交易信息披露机制19日起调整
　　人民网北京8月19 日电 （记者黄盛）据上交所、深交所官网此前消息，为进一步优化沪深港通机制，保证市场整体信息披露的一致性，沪深交易所决定自8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制。 具体来看，沪深股通方面，每个沪深股通交易日收市后，公布当日沪深股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部