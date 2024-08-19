记者8月19日从中国科学院高能物理研究所获悉，国家重大科技基础设施——高能同步辐射光源（HEPS）储存环日前成功实现束流存储，束流流强超过10毫安。接下来，团队将持续推进调束工作，力争早日实现供光。

高能同步辐射光源航拍图。（中国科学院高能物理研究所供图）

据介绍，HEPS如同一个超大号的X光机，利用HEPS产生的同步辐射光，可以更好地“看清”微观世界，揭示物质微观结构生成及演化机制。

储存环是HEPS的核心组成部分，用于储存高能高品质电子束，并产生同步辐射光。HEPS储存环束流轨道周长约1360.4米，圈内面积超过20个足球场，于今年7月1日完成全部设备研制和安装。

7月23日，HEPS储存环正式开机调束；8月6日，HEPS储存环成功实现单束团电子束存储，流强约60微安，寿命超过1分钟；8月18日，HEPS储存环成功存储35个束团，流强达到12毫安。

高能同步辐射光源储存环调束团队正在紧张工作。（中国科学院高能物理研究所供图）

“HEPS储存环成功实现束流存储，表明我们前期的设备安装、调试非常成功。”HEPS工程总指挥、中国科学院高能物理研究所研究员潘卫民介绍，接下来的几个月内，HEPS调束团队将持续提升和优化电子束流流强、寿命等参数，力争尽早为光束线站供光。

作为北京怀柔科学城重大科技基础设施集群的核心设施，HEPS由国家发展改革委批复立项，中国科学院高能物理研究所承担建设，建成后将是世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一，将与我国现有的光源形成能区互补，面向航空航天、能源环境、生物医药等领域用户开放。（记者张泉）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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