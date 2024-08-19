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中国科学家成为国际青藏高原研究排头兵

2024年08月19日19:13 | 来源：新华网
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　　新华社拉萨8月19日电（记者翟永冠、白少波）中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋18日在拉萨表示，第二次青藏科考自2017年启动以来，科考过程创造了多项世界纪录，产出一批世界级原创成果，推动我国青藏高原地球系统研究成为国际青藏高原研究的排头兵。

　　第二次青藏科考开展七年来，全体科考队员聚焦青藏高原生态环境保护和高质量发展战略，瞄准青藏高原地球系统科学国际前沿，充分发挥科考队国家战略科技力量建制化优势，持续开展覆盖青藏高原五大综合区内19个关键区的全域科考。

　　在科考过程中，科考队员首次在海拔8830米架设了世界上海拔最高的自动气象站并持续运行；首次利用国内自主研发的先进仪器获得了珠峰地区地面到上空39千米的臭氧浓度及温度、湿度、风速与风向的垂直变化；首次利用浮空艇创造了9050米世界最高海拔环境要素综合观测纪录……创造了多项科考世界纪录。

　　在科考成果上，姚檀栋介绍，截至目前第二次青藏科考已经取得了亚洲水塔变化与影响、“碳汇”功能和潜力、生态系统与生物多样性变化、人类高原适应与绿色发展、高原隆升效应等世界级原创成果。

　　姚檀栋说，第二次青藏科考实现了青藏高原研究的科学引领、队伍引领、平台引领和话语引领，推动我国青藏高原地球系统研究成为国际青藏高原研究的排头兵。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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