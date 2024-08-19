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“蛟龙号”首次搭载外国科学家下潜作业

2024年08月19日20:31 | 来源：新华网
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　　新华社“深海一号”8月19日电（记者王聿昊）19日，“蛟龙号”载人潜水器搭载潜航员傅文韬、赵晟娅以及来自哥伦比亚的科学家海梅·安德烈斯，在西太平洋海域完成2024西太平洋国际航次科考的第2潜次作业，这是“蛟龙号”首次搭载外国科学家下潜作业。

　　据傅文韬介绍，当天的下潜在西太平洋海域一座尚未正式命名的海山山坡进行，重点对底栖生物和水体环境进行调查，观察拍摄了海底生物分布情况，采集到多个品种的海参、海绵、冷水珊瑚以及底层海水、沉积物等样品。当日最大下潜深度为3333米，水下作业约6个小时。

　　从事海洋生态保护研究的安德烈斯说，此次下潜是他最宝贵的人生经历，船上各个团队的成员都给予他大力支持。“中国的潜航员不仅精通潜水器驾驶，还是海洋生物专家，他们带领我辨认了很多海底生物，采集到长度近半米的海参等代表性样品，我们高效完成了科学目标。”

　　本航次境外首席科学家、香港浸会大学教授邱建文表示，2024西太平洋国际航次科考是中外科学家携手开展海洋生物多样性保护研究的宝贵机会。大家来自不同国家，擅长海洋生物、地质、生态等不同领域，但都在交流互鉴中推动了彼此的研究。

　　2024西太平洋国际航次科考由自然资源部中国大洋事务局组织，国家深海基地管理中心实施。中外科学家计划在西太平洋海域借助“蛟龙号”进行18次下潜作业，围绕海山这一深海典型生态系统和环境开展调查。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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