新华社拉萨8月19日电（记者李华、魏冠宇）记者19日在拉萨举行的第二次青藏科考成果发布会上获悉，自2017年启动第二次青藏科考以来，科考队员已发现新物种超过3000个，在生物多样性研究方面取得显著成果。

中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋说，青藏高原是我国乃至亚洲重要的生态安全屏障和全球生物多样性的热点地区。这次科考通过对青藏高原薄弱与关键区域大量野外考察，已发现了墨脱四照花、察隅链蛇等3000多个新物种，其中包括动物新物种205个，植物新物种388个，微生物新物种2593个。

科考还发现，曾一度被认为灭绝的枯鲁杜鹃、墨脱百合、贡山绿绒蒿等植物，再次回归人们的视野；雪豹、云豹、孟加拉虎、豺等珍稀动物的身影也在野外镜头中频繁出现。尤其是孟加拉虎在西藏墨脱地区频现，突显出墨脱地区生态系统结构和功能完整，在全球珍稀濒危野生动物保护中地位举足轻重。

“孟加拉虎等处于食物链的顶端，它们的存在意味着当地分布了一个包含中型哺乳动物及其完整的食物链，这说明墨脱一带的生态系统处于良好状态。”中国科学院昆明动物研究所研究员施鹏说。

青藏高原是高寒生物种质资源的宝库。姚檀栋在发布会上表示，保护青藏高原丰富的生物多样性，对维系青藏高原生态系统服务功能、促进绿色发展、建设美丽的青藏高原具有十分重要的意义。科考发现，过去15年，青藏高原生态系统呈现整体趋好态势。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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