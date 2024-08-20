本报记者 卢泽华 邱海峰 袁子涵

党的二十届三中全会吹响进一步全面深化改革、推进中国式现代化的号角，作为改革开放“排头兵”的深圳人，将怎样发起面向未来的冲锋？记者在深圳听到的回答是简洁有力的三句话：“创新就是生命”“开放从不止步”“人才永唱主角”。

“创新就是生命”

晨阳初起，草露未晞，坐落在深圳市坪山区兰竹西路的荣耀智能制造产业园早已喧腾起来。大卡车鱼贯而入，在研发楼前一字排开。实验室里的“白大褂”们悉心检查搬来的设备。

“今年研发任务空前繁巨，为了提高效率，我们将深圳其他区域的研发力量整合到一个产业园里。”荣耀终端有限公司首席执行官赵明介绍，“在这里，平均每天就有3个专利诞生，我们研发出了全球最薄的折叠屏手机、电池整机体积比最高的电池、最先进的护眼技术、最完备的手机AI系统……”

“最”字越多，压力越大。“高度全球化的手机行业，技术迭代速度超乎想象，慢一拍都不行。我们已经开始研发未来几代的旗舰机。”赵明感慨，作为智能制造企业，创新就是生命，国家提出大力发展新质生产力，荣耀也要“添把力”！

新质生产力，不仅蕴藏在实验室中，也渗透在寻常生活里。

扑面一阵热浪，载有20多件包裹的无人机腾空而起。10分钟后，它将如约抵达离目标用户最近的收货点。在深圳市宝安区丰翼无人机运营中心，一架架无人机起飞降落。运控平台上，操作员们如下棋般调配着配送路线和点位。截至目前，顺丰丰翼无人机在深圳开通航线315条，日均飞行800架次。

“无人机不用担心堵车，时间成本可控，快件发出后，平均15分钟就能到达目的地，为用户节省大量时间成本。”丰翼科技政务总监陈孝辉说。

在深圳，用“飞的”发快递已是寻常事。通过扫码、点单，半小时之内，无人机就将快件“空投”至外卖柜，供顾客自助拿取。最新数据显示，深圳每月有1万多单外卖通过无人机配送。

“开放从不止步”

近2000平方公里的土地上分布着16个一类口岸，深圳是中国口岸数量最多、通关量最大的城市之一。最近，这里传来新消息：拟建设河套、前海等新口岸，重建皇岗和沙头角口岸，升级改造罗湖口岸……深圳明确，将深化口岸通关便利化改革，扩大高水平对外开放。

开放，中国式现代化的鲜明标识。作为改革开放前沿，深圳这片热土上，开放风起，越吹越劲。

南海之滨汽笛轰鸣，2000多辆新能源汽车搭乘滚装船，从深汕小漠国际物流港启程运往欧洲市场。自去年开通外贸航线以来，小漠国际物流港新能源汽车出口量已超5万辆。

“作为深圳以开展汽车滚装出口为特色业务的港口，小漠国际物流港持续拓展外贸航线。”深圳市深汕港口运营有限公司总经理张瑞光说，小漠国际物流港新能源汽车出口业务已通达欧洲、南美洲、东南亚、中东等区域，为华南地区企业汽车出口提供了更多高效、便捷的物流通道。

在货轮穿梭、汽笛交响的火热景象中，深圳正不断优化外贸结构、培育外贸新动能，外贸进出口接连攀升。今年上半年，深圳进出口达2.2万亿元，同比增长31.7%，创历史同期新高。

外贸是一个缩影。乘风而动的深圳，开放活力、引力持续增强。

深圳湾畔人潮涌动，西门子运动控制研发创新中心（深圳）正式投入运营，这是西门子数字化工业集团在粤港澳大湾区设立的首个集硬软件研发于一体的创新机构。今年以来，外资接连投下“信任票”，上半年平均每天超20家外企落户深圳。

深圳市投资促进局副局长黄晓瑜表示，深圳加大吸引外资力度，今年5月份围绕推动重点领域高水平对外开放、完善外商投资促进机制等方面提出20条措施。“在深圳，开放从不止步，我们将继续深化外商投资管理体制改革，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，便利外商投资深圳。”黄晓瑜说。

“人才永唱主角”

清晨6点，深圳市人才公园。

这是全国首个以人才为主题的公园。语录石上，镌刻着一条醒目的标语：“创新驱动实质上是人才驱动”。

晨跑者很多，王一凡是里面出了名的“长跑王”。“3年前，我在外地创业失败，背下一身债务。听说深圳创业优惠政策多，便只身前来打拼。现在我经营一家医疗器械公司，买了自己的房子和车子。”王一凡说，深圳带给他的不仅是人生转机，更是安心落意的归属感。“在深圳，人才永唱主角。对人的包容与尊重，构成了这座城市的灵魂。深圳和我们，就像白糖炒凉瓜——同甘共苦。”

深夜12点，深圳市福田区24小时书吧。

氤氲的咖啡香气里，书友们或挑灯夜读，或倚窗沉思，或伏案疾书。郝真是一名平面设计师，每周都要来这里“充电”。他告诉记者，以前只知道深圳重视经济发展，没想到，这座城市文化氛围这么浓。

“深圳能‘充电’的地方比比皆是，随便溜达10分钟，准能看见一家图书馆、博物馆或者美术馆。”郝真说，“充电”的结果，是让文明意识深深嵌刻在每个人心头，大家用心呵护着城市的生态环境、交通秩序、市容市貌……正是这种共建共享的文明意识，让他感到自己不再是“深漂”，而是一个地地道道的深圳人。

“如果说‘楼房’代表着深圳的高度，‘书房’则映衬着深圳的温度。正是这种温度，源源不断地带给深圳人奋斗的动力和创新的灵感，这是深圳始终走在改革开放前沿的密码之一。”谈起城市文化的意义，郝真说出自己的理解。

“温度”带来了什么？在深圳这个拥有约1800万人口的城市里，经过认定的各类人才超过679万人，高层次人才达2.5万人，吸引留学回国人员累计超过20万人。当地广为流传着这样一句话：“无论你是哪里人，来了就是深圳人！”

(责编：袁勃、赵欣悦)

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