启用四周年
新横琴口岸累计通关超4800万人次
2024年08月20日04:55 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报珠海8月19日电 （记者贺林平）新横琴口岸旅检区域自2020年8月18日开通至今已四周年。4年间，累计经横琴口岸出入境人员超4800万人次，车辆超588万辆次，年均增幅分别约62.2%和40.4%。
横琴口岸是横琴粤澳深度合作区内唯一的粤澳两地出入境通道，随着合作区建设不断推进和横琴口岸软硬件配套不断完善，横琴澳门两地人员往来不断刷新通关纪录。据珠海边检总站横琴边检站统计，今年以来，横琴口岸单日客流最高超8.6万人次，车辆超7200辆次，均为横琴口岸通关以来历史新高；日均客流量和车流量分别从4年前的2.5万人次和2700辆次，增长至目前的5.7万人次和6000辆次。
据横琴边检站预计，今年经横琴口岸出入境客流总量有望首次突破2000万人次，车流量突破200万辆次。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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