本报记者 邱海峰

近日，广东广州南沙全民文化体育综合体项目建设正如火如荼展开。图为工作人员正在施工。

王美燕摄（人民视觉）

8月17日，在内蒙古自治区霍林郭勒市一家轻量化新材料公司厂房内，工作人员在加工铝材料部件。

新华社记者 连 振摄

观察中国经济，地方发展情况是一个重要角度。今年上半年，31个省（区、市）中有16个GDP增速超过全国的5.0%，有3个同比增长6%以上。多方分析认为，上半年中国地方经济运行总体平稳、稳中有进，有不少新看点。下半年，面对发展中、转型中的问题，各地还应因地制宜发展新质生产力，着力推动高质量发展，不断增强经济回升向好态势。

GDP超3万亿元省份增至5个

上半年，各地经济发展情况如何？GDP增速处于什么水平？

根据国家统计局发布的数据，上半年，内蒙古、重庆、西藏3地GDP同比增长超过6%，16个省（区、市）增长超过5%。其中，内蒙古以6.2%的增速领跑全国，重庆、西藏分别增长6.1%。

内蒙古自治区统计局副局长王晓妍介绍，上半年，全区经济运行稳中有进，实现地区生产总值11683亿元，按不变价格计算，同比增长6.2%，三次产业增速均高于全国平均水平，分别拉动经济增长0.2个百分点、3.6个百分点、2.4个百分点。

西藏自治区统计局副局长王平表示，上半年，全区主要经济指标持续向好，发展基础不断夯实。多项指标增速位居全国前列，其中城镇居民人均可支配收入、固定资产投资、规模以上工业增加值、货物进出口总额、一般公共预算收入等指标增速位居全国第一，地区生产总值增速位居全国第二。

从总量看，上半年，有5个省份经济总量超3万亿元，较去年上半年增加1个。其中，广东和江苏继续保持全国领先，经济总量均在6万亿元以上。此外，浙江、河南分别迈上4万亿元、3万亿元新台阶。

新动能新优势加快培育

上半年，各地新动能新优势加快培育。

北京市发布的数据显示，上半年，全市数字经济增加值同比增长7.8%；信息软件业实现增加值4944.6亿元，同比增长12.4%，拉动GDP增长2.6个百分点。北京市发展改革委副主任张鑫说，北京已经安排超百亿元政府投资，支持一批科技含量高、示范带动强的科技创新产业类项目，下一步将深入实施“人工智能+”行动计划，推动行业应用基地和示范场景建设，精准支持战略性新兴产业关键环节，推动产业链强链补链延链。

在广东，上半年规上制造业拉动GDP增长1.6个百分点，对全省经济增长拉动最强。广东省委党校教授许德友认为，符合新质生产力发展方向的先进制造业、高技术制造业及新经济产业增长比较迅速，说明广东经济新旧动能加快转换的特征十分明显，工业供给侧方面的动力强劲。

内蒙古光伏和新材料产业发展较快，上半年全区稀土化合物和多晶硅产量分别增长2.3倍和1.1倍。内蒙古自治区发展改革委主任龚明珠表示，内蒙古改变“挖煤卖煤”“发电卖电”老路，统筹新能源开发与装备制造协同建设，全力发展新能源全产业链，努力把自然和地域优势转化为产业优势，带动地区持续发展。

发展后劲有望进一步增强

进入下半年，地方经济发展如何推进？近期，各地结合自身发展情况加快作出部署。

今年以来，甘肃省规模以上工业增加值保持两位数增长态势，增速稳居全国第一方阵。“下半年，我们将推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长，为全省经济高质量发展贡献力量。”甘肃省工信厅副厅长陶英平说。

云南省旅游持续火热，上半年旅游业投资同比增长31.2%，接待游客人数同比增长7.3%，实现旅游总花费同比增长16.4%。云南省文化和旅游厅一级巡视员杨德聪介绍，云南将以旅游产品、模式、业态创新和服务创优为抓手，重点推出避暑、康养、乡村、旅居、节庆等旅游线路产品，满足游客个性化、多样性旅游需求，实施旅游惠民措施，提升旅游服务质量。

陕西省大力实施消费品以旧换新行动，截至目前，发放家电家居和电子产品消费补贴超过4000万元，惠及消费者43.1万人次，直接带动消费9.6亿元。陕西省商务厅市场运行和消费促进处处长文俊表示，将持续推进以旧换新促消费活动，把以旧换新补贴政策范围由汽车报废更新扩大到汽车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造，智能家居消费等，推动补贴政策直达快享。“同时，加强回收体系建设，畅通回收利用链条。”文俊说。

中国国际经济交流中心宏观经济研究部副部长刘向东认为，随着宏观政策持续加力和改革举措落地见效，各地经济运行的积极因素将增多，发展后劲有望进一步增强，从而有力支撑中国完成全年经济社会发展目标任务。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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