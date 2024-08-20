李 俊 赵若锦

今年上半年，中国服务贸易规模保持高速增长态势，实现两位数增长。1—6月，中国服务进出口总额5064亿美元，同比增长11.2%，增速较2023年高6.3个百分点。与世界服务贸易强国美国、德国相比，上半年中国服务贸易增速分别高出3.1个百分点、9.3个百分点。

值得注意的是，旅行服务贸易重新成为中国服务贸易第一大领域。一方面，随着消费者信心的恢复，居民国际旅行意愿明显增强，促进旅行服务进口高速增长。另一方面，中国加强对旅游业的政策支持，将更多国家纳入“免签朋友圈”，外国游客入境数量不断攀升，促进旅行服务出口增长。

此外，个人文化和娱乐服务进口实现跨越式增长。从需求侧看，中国消费者对个人文化娱乐项目的需求在大幅增长。从供给侧看，中国在相关领域的对外开放程度逐渐提高，更多境外优秀文娱项目进入国内。供需有效结合，实现了个人文娱服务进口快速增长。

在取得一定成绩的同时，中国服务贸易高质量发展仍面临挑战。

服务贸易整体竞争力有待提升。中国服务贸易长期处于逆差状态。1—6月，中国服务贸易逆差达6628.7亿元，与世界服务贸易强国相比，中国服务贸易仍需提升竞争力。

服务贸易结构亟待优化。1—6月，中国知识密集型服务贸易在服务贸易总额中的占比为39.4%。在稳固运输、建筑等传统服务贸易领域优势的基础上，知识密集型服务贸易在中国服务贸易中占比还有待提高。

服务贸易数字化转型尚待加速。大数据、云计算、人工智能等先进技术能显著降低服务贸易交易成本，已成为促进服务贸易规模增长、结构优化，实现高质量增长的重要抓手。目前，中国可数字化交付的服务贸易占比约为四成，低于发达国家平均水平，这表明中国服务贸易数字化转型仍有提升空间。

展望未来，随着国际经贸合作持续深化、国内政策支持力度不断加大、数字技术快速迭代，中国服务贸易发展面临巨大机遇。与此同时，全球经济不确定性、地缘政治风险、创新能力不足等因素，也给中国服务贸易发展带来挑战。

面对风险与挑战，中国应聚焦服务贸易创新升级，进一步强化超大规模市场优势，推动国内国际双循环相互促进，以规模优势扩大服务进口；全面实施跨境服务贸易负面清单，主动对接高标准国际经贸规则，以制度型开放为重点推进服务业高水平开放；进一步拓展全球服务贸易合作范围，提升国际化服务能力，构建多元化、高标准的服务贸易网络体系；积极主动推进服务贸易数字化进程，打造数字贸易示范区。

（作者分别为商务部研究院国际服务贸易研究所所长、副研究员）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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