人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推动中国服务贸易创新升级（开放谈）

李 俊 赵若锦
2024年08月20日04:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　今年上半年，中国服务贸易规模保持高速增长态势，实现两位数增长。1—6月，中国服务进出口总额5064亿美元，同比增长11.2%，增速较2023年高6.3个百分点。与世界服务贸易强国美国、德国相比，上半年中国服务贸易增速分别高出3.1个百分点、9.3个百分点。

　　值得注意的是，旅行服务贸易重新成为中国服务贸易第一大领域。一方面，随着消费者信心的恢复，居民国际旅行意愿明显增强，促进旅行服务进口高速增长。另一方面，中国加强对旅游业的政策支持，将更多国家纳入“免签朋友圈”，外国游客入境数量不断攀升，促进旅行服务出口增长。

　　此外，个人文化和娱乐服务进口实现跨越式增长。从需求侧看，中国消费者对个人文化娱乐项目的需求在大幅增长。从供给侧看，中国在相关领域的对外开放程度逐渐提高，更多境外优秀文娱项目进入国内。供需有效结合，实现了个人文娱服务进口快速增长。

　　在取得一定成绩的同时，中国服务贸易高质量发展仍面临挑战。

　　服务贸易整体竞争力有待提升。中国服务贸易长期处于逆差状态。1—6月，中国服务贸易逆差达6628.7亿元，与世界服务贸易强国相比，中国服务贸易仍需提升竞争力。

　　服务贸易结构亟待优化。1—6月，中国知识密集型服务贸易在服务贸易总额中的占比为39.4%。在稳固运输、建筑等传统服务贸易领域优势的基础上，知识密集型服务贸易在中国服务贸易中占比还有待提高。

　　服务贸易数字化转型尚待加速。大数据、云计算、人工智能等先进技术能显著降低服务贸易交易成本，已成为促进服务贸易规模增长、结构优化，实现高质量增长的重要抓手。目前，中国可数字化交付的服务贸易占比约为四成，低于发达国家平均水平，这表明中国服务贸易数字化转型仍有提升空间。

　　展望未来，随着国际经贸合作持续深化、国内政策支持力度不断加大、数字技术快速迭代，中国服务贸易发展面临巨大机遇。与此同时，全球经济不确定性、地缘政治风险、创新能力不足等因素，也给中国服务贸易发展带来挑战。

　　面对风险与挑战，中国应聚焦服务贸易创新升级，进一步强化超大规模市场优势，推动国内国际双循环相互促进，以规模优势扩大服务进口；全面实施跨境服务贸易负面清单，主动对接高标准国际经贸规则，以制度型开放为重点推进服务业高水平开放；进一步拓展全球服务贸易合作范围，提升国际化服务能力，构建多元化、高标准的服务贸易网络体系；积极主动推进服务贸易数字化进程，打造数字贸易示范区。

　　（作者分别为商务部研究院国际服务贸易研究所所长、副研究员）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融“活水”如何涵养民营经济生态
　　 为深入学习贯彻落实二十届三中全会精神，人民网启动“改革为了人民——学习贯彻落实党的二十届三中全会精神系列报道”调研活动。调研活动拟围绕国资央企责任担当、民营企业做优做强、外资企业在华发展三大主题展开。 其中，“以‘新’谋局 以‘质’攀峰——人民网民营经济高质量发展调研行”旨在全面客观展示民营经济践行新发展理念，服务中国式现代化建设的生动实践，为推动民营经济持续健康发展提供有益借鉴。…
沪深港通交易信息披露机制19日起调整
　　人民网北京8月19 日电 （记者黄盛）据上交所、深交所官网此前消息，为进一步优化沪深港通机制，保证市场整体信息披露的一致性，沪深交易所决定自8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制。 具体来看，沪深股通方面，每个沪深股通交易日收市后，公布当日沪深股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部