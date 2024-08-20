本报记者 申智林

多年来，中联重科智能高机突破一系列关键技术，在中国高空作业平台设备行业实现了技术引领。图为日前，待发车产品在中联智慧产业城高空机械园整齐排列。

中联重科股份有限公司供图

中联重科高空作业平台在大型船舶建造与保养、铁路场站轨道设施建设维护等领域具有广泛的应用场景。图为中联重科高空作业平台正在广东省东莞市一处船坞中进行高空喷涂机器人作业。

中联重科股份有限公司供图

近日，走进位于湖南长沙的中联智慧产业城高空机械园，33条生产线的620台套全自动化设备正全力生产。数百米的产线末端，每20分钟就有一台臂式高空作业平台产品下线，每7.5分钟就有一台剪叉式高空作业平台下线。

臂车工厂外，一排排高空作业平台，高耸入云，正在进行最后的调试；旁边不远处，数百台设备整装待发，即将交付。它们的目的地，是欧洲、亚洲、美洲、大洋洲的100多个国家和地区。

2018年10月，中联重科股份有限公司旗下的湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（简称“中联重科智能高机”）产品正式上市，进入高空作业机械领域，并在随后6年时间里，连续创造增长纪录：2020年至2023年，企业营业收入分别约为10亿元、30亿元、46亿元、55亿元；海外销售占比去年已突破30%。

深耕机械装备领域的中联重科智能高机，如何持续向“高处”发力？

看技术——

科技与产业深度融合

今年2月，中联重科智能高机自主研发生产的自行走直臂式高空作业平台ZT68J交付加拿大客户，成为美洲最高米段臂车。

“68米还远不是我们的极限。”中联重科智能高机产品研发中心经理钟懿告诉记者，2023年12月11日，全球最高的自行式高空作业平台72米级直臂式高空作业平台ZT72J-V就已经交付给北京客户使用。

翻看企业的产品目录，一系列冠以“最”和“首”的产品，格外打眼——全球最高的增程式电动直臂高空作业平台ZT51JEH-V、全球首款高层幕墙安装机器人SR-V800、全球首款智能高空清洗作业车SR-C29……

借助中联重科在工程机械领域积累起来的技术基础，中联重科智能高机从起步开始，就拥有后发赶超的发展优势。但进入新的高空作业领域，更进一步并非易事。

60米以上高度的产品，如何令操作平台在高空施工平稳不晃动并且安全、高效作业，这个难题曾经困扰着全球高空作业平台制造企业数十年。

中联重科智能高机成立专家团队，开展定向攻关。2020年，中联重科智能高机突破一系列关键技术，率先在40—60米臂式高空作业平台取得突破，接力填补了国内外60米以上高空作业平台的空白，实现了中国高空作业平台设备的行业技术引领。

技术向新，领域向新。2019年5月，中联重科智能高机在全球率先推出锂电剪叉产品。公司与相关新能源企业进行联合研发，随即推出锂电曲臂车、锂电直臂车等产品。

电动化产品也在进一步推动产品技术革新。产品展示区里，一台应用了最新分布式驱动电液集成控制技术的高空作业平台吸引了不少客户的注意。

“我们将传统的集中驱动模式转变为各执行单元独立驱动的模式，实现了动力与需求的精准匹配。应用新系统后，调平、变幅等典型工况能耗降低35%以上，复合动作平顺性提升30%以上，结合电池容量的优化及续航提升，未来电池容量可以进一步下降，可减少产品电池维保成本40%以上。”钟懿介绍，这对于产品高端化、绿色化具有重要意义，“以28米直臂高空作业车工作10年换算，累计可减少碳排放14吨以上。”

2023年，中联重科智能高机的新能源产品渗透率超90%，销售占比超过80%。

持续推进科技创新与产业创新，截至2024年3月31日，中联重科智能高机已拥有专利231项；取得计算机软件著作权9项，企业在高空作业平台智能化、超高米段关键技术、锂电电驱相关技术等领域，整体达到国际领先水平。

看制造——

智能工厂装上“大脑”

中联重科智能高机工厂，AGV小车有条不紊、一刻不停地将特定零部件运送到指定工位；重载轮胎在运输系统支持下，在装配环节“掐点”传输至底盘下。

“结合3D视觉定位技术，自动分拣、螺栓自动拧紧等已经是再普通不过的流程。”生产制造中心臂式制造部负责人陈英辉介绍。

而这条柔性化生产线上，依托智能化控制，从4米到72米等大跨度、不同类型的产品都可以实现并线生产。

自2018年成立以来，中联重科智能高机快速而有序地推进自身制造体系的升级、扩展、布局，到2022年已拥有国内首个智能高机产业园区、首家高空作业平台智能工厂、首条剪叉智能生产线。

目前，中联重科智能高机正依托中联重科旗下中联智慧产业城项目，建立起全球领先的智能化、生态化、绿色化的智能制造工厂。

从备料、焊接、机加，到涂装、装配，再到调试、出库，整个园区建设了33条高度柔性化智能产线，采用自动化设备620台套，全面建成投产后，高空作业机械产品交期缩短55%，每7.5分钟可下线一台剪叉产品，每20分钟可下线一台臂式产品，园区成为全球最先进的高机“智慧工厂”之一。

与此同时，园区还实现了先进的制造技术与数字化、信息化的全流程管理结合，定制化涂装换色可在1小时之内完成，数字化调试可实现1人同时高效率调试6台设备。

智能制造还进一步向智能管理延伸。中联重科智能高机通过物联网和智能化技术，实现了从产品前端研发、供应链管理，到生产制造、销售、售后等全产业链环节的数字化管理。

产品一机一档数字化、端对端全生命周期智慧管理——每台设备、每个配件均配备电子档案及可视化三维图，这给产品后续的维修保养、故障诊断、运行管理等带来极大便利。

看应用——

面向个性化需求拓展市场

伸臂，举升，SR-C29智能高空清洗作业车工作栏沿着带有弧度的外立面，自下而上移动，工作栏与立面的距离，始终保持在40厘米左右；即便有凸起的障碍物，工作栏也能灵巧而稳定地变换位置——这是中联重科智能高机工程实验场的一个测试场景。

“这一系列复杂的操作，都依靠设备自主完成，基本上不需要人工介入。”实验场工程师邓群告诉记者，而这不过是高机设备系统化面向智能化2.0转型的冰山一角。

面向海内外客户需求，针对个性化应用场景，中联重科智能高机着力实现全产品线智能化、高端化。

4月12日，中联重科智能高机与中远海运重工克莱芬船舶工程有限公司达成战略合作，双方将围绕船舶修造领域自动化喷涂设备应用展开深度合作。

此次签约打造的高空喷涂机器人型号为SR-P26，最大作业高度可达26米，最大工作幅度为18.2米，喷涂效率最高可达每分钟15平方米，可实现臂架智能控制，搭载曲面跟踪喷涂作业、一键姿态调整、一键升降等功能，通过一键式的操作方式即可完成复杂的船舶表面喷涂作业。

以应用实践驱动产品创新，成为中联重科智能高机多款全球首发产品的独特优势，并迅速获得市场青睐。比如2023年发布的船用除锈高空作业车SR-D29，采用伸缩臂设计，最大工作高度可达29.2米，能适应不同船体的除锈需求。作业时，操作人员通过遥控器进行遥控除锈作业，保障了人员的健康和安全。同时，该产品采用智能化遥控系统，遥控装置上配备视频监控系统，有效保证作业质量。

中联重科智能高机正着力布局更多应用场景，在大型船舶建造与保养、铁路场站轨道设施建设维护等领域开发了系列产品，针对海外市场重点开发了伸缩臂叉装车等产品。不同领域、不同区域，中联重科高机产品竞相突破，快速增长。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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