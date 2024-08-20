制造业持续向好，战略性新兴产业增长亮眼
7月工业企业销售收入同比增长6%
2024年08月20日06:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京8月19日电 （记者王观）国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示，7月份经济整体延续回升向好态势，运行总体平稳，稳中有进，高质量发展扎实推进，呈现多方面亮点。
制造业持续向好。7月份，工业企业销售收入同比增长6%，较二季度增速提高1.7个百分点。其中，受大宗商品价格回升带动，采矿业同比增长9.7%，较二季度由负转正；制造业同比增长5.7%，其中原材料加工业、装备制造业同比分别增长6.8%和6%；电力生产供应业销售收入同比增长5.6%，有效保障迎峰度夏。
战略性新兴产业增长亮眼。7月份，高技术产业销售收入同比增长13.3%。电子及通信设备制造、铁路船舶航空设备制造、新能源汽车制造等战略性新兴产业增速较快，同比分别增长12.1%、14.6%和26.7%。知识产权（专利）密集型产业、数字经济核心产业销售收入保持较快增长，同比分别增长9.6%和9.5%。
设备更新、消费品以旧换新效果显现。7月份，在大规模设备更新政策带动下，全国企业采购机械设备金额同比增长8.5%，较二季度提高2.8个百分点。其中，工业、交通等重点领域采购机械设备金额同比分别增长7.2%和14.8%，较二季度增速明显提升。
同时，消费品以旧换新政策引导居民消费潜力有序释放。二手车和机动车销售统一发票数据显示，7月份，二手车销售量同比增长20.9%，新能源汽车销售量同比增长38.5%，延续较快增长态势。家用电器及电子产品零售、家具零售同比分别增长8.5%和11.7%，较二季度增速均有所提高。
《 人民日报 》（ 2024年08月20日 06 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 金融“活水”如何涵养民营经济生态
- 为深入学习贯彻落实二十届三中全会精神，人民网启动“改革为了人民——学习贯彻落实党的二十届三中全会精神系列报道”调研活动。调研活动拟围绕国资央企责任担当、民营企业做优做强、外资企业在华发展三大主题展开。 其中，“以‘新’谋局 以‘质’攀峰——人民网民营经济高质量发展调研行”旨在全面客观展示民营经济践行新发展理念，服务中国式现代化建设的生动实践，为推动民营经济持续健康发展提供有益借鉴。…
- 评论
- 关注