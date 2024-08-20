本报北京8月19日电 （记者屈信明）国家金融监督管理总局起草《金融机构合规管理办法（征求意见稿）》，日前向社会公开征求意见。办法要求金融机构在总部设置首席合规官，在省级（计划单列市）分支机构或者一级分支机构设置合规官，充分发挥首席合规官、合规官在合规管理体系中上下传导、左右协调、内外沟通的核心功能，统筹推进合规管理工作。

办法明确了董事会及高级管理人员的职责，首席合规官及合规官的设置与职责，以及合规管理部门的职责与分工。完善首席合规官及合规官、合规管理部门及人员履职的相应保障措施，要求金融机构为合规管理部门配备充足、专业的合规管理人员，通过合规人员的专业性提升合规管理的有效性。

办法明确相关行政处罚及其他监管措施，对金融机构及其工作人员，特别是对董事、高级管理人员、首席合规官及合规官等未能有效实施合规管理的违法违规行为予以严肃追责，加大惩戒力度。

公众可通过电子邮件或信函方式反馈意见，截止时间为2024年9月17日。金融监管总局将认真研究各方反馈意见，进一步修改完善办法并适时发布实施，督促指导金融机构全面提升合规经营能力，确保经营管理和员工履职行为在依法合规轨道上稳步推进。

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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