刘涓溪

太阳到地球的距离有1.5亿千米，从太阳发出的光线到达地球需要8分多钟，为了探索太阳活动对地球的影响，汪景琇研究了40多年。

重返校园时已步入中年，仍如饥似渴地吸收专业知识的养分；依靠实地科学研究与试验论证，积极与世界顶尖科学家交流；不断向科学高峰进发，努力推动中国的太阳物理学研究走向世界前沿……汪景琇一直在执着探索太阳的奥秘，翻过一山又一山，岁月染白了发丝，时光镌刻出皱纹，即便到了耄耋之年，仍心系学界前沿，热情丝毫未减。他是科学难关的攻坚者，也甘愿做年轻学者的铺路人。

星空浩瀚，探索无尽，向着科研高峰前行的攀登者，永远年轻。像他们一样的科学家，就是我国科研领域中最闪亮的星。

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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