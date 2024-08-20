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哈电集团哈尔滨汽轮机厂铣工董礼涛——

创新工法 精密铣削（工匠绝活）

本报记者 方 圆摄影报道
2024年08月20日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　董礼涛在检查铣床刀具磨损情况。

　　【绝活看点】

　　董礼涛，哈电集团哈尔滨汽轮机厂重点工程分厂铣工。他曾获得全国劳动模范、中华技能大奖、2023年“大国工匠年度人物”等荣誉。同样的机床，普通铣工能将孔洞尺寸误差控制在0.05毫米以内，而董礼涛可以控制在0.01毫米以内。

　　

　　哈电集团哈尔滨汽轮机厂重点工程分厂车间内，机器轰鸣、工件飞转。铣工董礼涛正在操作铣车加工中心机床，他时而紧盯操作屏幕，时而认真观察铣床上铁屑流出的状态，神情专注、一丝不苟。

　　今年52岁的董礼涛，17岁入厂，从学徒做起，在这一方车间里，一干就是35年。完成本职工作之余，他经常主动钻研特殊产品的加工件，提出自己独创的加工方法。很快，他就成了创新工法的“新秀”，多次获得厂里技术比赛的冠军。

　　27岁时，董礼涛成为公司最年轻的高级技师，代表公司参加各类职业技术大赛，在磨砺技能中不断成长。

　　2007年，中国首台真正意义上的100万千瓦超超临界汽轮机成功问世，而这台汽轮机上的叶轮，正是由董礼涛加工的。

　　“各种要求非常严格，图纸上的标注密密麻麻，而且原材料有限，一旦出错，连从头再来的机会都没有。”董礼涛介绍，他所在的加工区，处在叶轮生产十分重要的环节，负责精深加工，也是加工中难度最大、最考验技能的环节。

　　“那段时间，师傅总是眉头紧锁，一直在琢磨。”董礼涛的徒弟李昊说。

　　2020年，重型燃机制造是哈电汽轮机厂需要攻克的一大难题。“我们需要在高压压气机的机匣上加工48个测温孔。然而在工期、工装准备、工艺方案等多个条件不满足的情况下，在直径1米的圆筒上要钻出直径1毫米、深度40毫米的孔洞，难度极大。”董礼涛说。

　　董礼涛研究后认为，破解难题的关键是找到合适的钻头。凭借着多年经验，董礼涛在刀具商店找到了一种能够实现40毫米孔深的钻头。一包20支，14元钱，7毛钱一支。

　　7毛钱的钻头，能用吗？有人质疑。董礼涛没有退缩，他尝试在工件上其他可加工的部位进行切削参数试验，顺利完成了加工。“想要提高效率、攻克难题，首先要从思想上创新，并且不断思考。”董礼涛说，“所有的创新都不是灵光一现，而是源自日积月累的钻研。”

　　在生产车间，记者看到了董礼涛绘制的工艺草图，上面记载着他多年来积累的铣床加工技法，每一张纸、每一组图都饱含着他的心血。每当新任务下达到车间，公司生产一线的铣工们便会第一时间拿出这些实用资料悉心研读。部分纸张已经泛起了毛边，那是工人们时常取用的痕迹。

　　2006年，为了让更多铣工学会创新制作技巧，董礼涛在分厂组建了“铣工工作研讨小组”，后发展为“董礼涛国家级技能大师工作室”。如今，工作室已有52名成员，成员构成从单一的铣工工种发展到多个工种，大家互相交流经验、切磋技艺，遇到难题时，更能集思广益。在董礼涛的带领下，工作室成员获得40多项专利授权，命名操作法3项，创新成果获得中国机械工业科学技术奖。

　　“所有人都认为不可能完成的任务，到了师傅那里，他总能想出办法。”李昊说，在工作完成之后，董礼涛还会提醒他总结经验、吸取教训，这也让他和许多年轻工人养成了勤思考的习惯。

　　重点工程项目，装备着他亲手参与制造的高性能主动力装置；秦山核电站650兆瓦核电汽轮机上，有他亲手加工的产品；西气东输国产首台30兆瓦燃压机组研制有他参与攻关的身影……从业以来，董礼涛先后取得20余项国家专利，完成技术创新300余项，累计为公司创造价值数千万元。“能够参与国家重点项目，我感到很自豪。”董礼涛说。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月20日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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