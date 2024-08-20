本报记者 姚雪青

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搭载多类型传感器的智慧重卡，让司机免于长时间的疲劳驾驶；安装自动驾驶水平运输系统的集卡，使港口运输更加灵活智能；无缝衔接穿梭于物流仓库与企业之间的物流车，助柔性生产更好更快实现……近年来，江苏推动自动驾驶技术发展，应用场景不断丰富，产业助力持续增强。

上午时分，一辆外观红色、长约16米的重卡，平稳行驶在沪宁高速上。过了江苏苏州相城收费站，驾驶员孙业付按下拨杆上的“一键进入”按钮，耳边响起语音播报“智加领航已开启”。这标志着，看起来普普通通的重卡切换到了智能辅助驾驶状态，也意味着孙业付从驾驶员变身为安全员，只需坐在车上监管，智慧重卡便会根据实时路况减速、避让或变道。

在江苏，自动驾驶已经成为创新技术重塑物流运输产业的重要载体。除了智慧重卡，应用于港口的自动驾驶集卡完成技术验证的初始阶段，驶入了大规模商业应用的快车道；行驶在物流园区与制造业企业之间的自动驾驶物流车，则在智驾系统助力下，实现了物流业与制造业的深度融合……自动驾驶如何帮助货运降本增效？近日，记者在江苏走访了多个自动驾驶在相关领域的应用场景。

重卡有了“眼睛”

干线物流应用智慧重卡，驾驶轻松舒适

孙业付从驾驶员变身安全员，如何实现？

“在重卡车头上搭载了多种类型的传感器，有毫米波雷达、激光雷达、高清摄像头等，作为智慧重卡的‘眼睛’，可以看清看懂数百米外的路况。”苏州智加科技有限公司首席科学家崔迪潇告诉记者，智慧重卡能实现360度多重感知，遇到大雨大雾也不怕，还能提前观察到前方拥堵，通过均匀减速和丝滑刹车，平稳行驶并节省油耗。

坐在车里是什么感觉？孙业付坦言，以前连续驾驶卡车会感到十分疲劳，有时到服务区甚至累得吃不下饭，只想打个盹；而自从当上安全员，就轻松舒适了很多。

这些智慧重卡主要应用在哪些场合？崔迪潇介绍，智慧重卡主要应用于干线物流场景。2020年，智加科技联合挚途科技，助力一汽解放率先推出前装车规级智慧重卡——J7超级卡车，完成面向物流行业的100台前装量产智慧重卡订单交付。去年，智加科技联合江淮汽车共同打造针对快递快运市场的智慧重卡。目前，这些智慧重卡已行驶在长三角、珠三角、京津冀等区域，承担各种物流业务类型，保持全程零事故，最高可节油10%。

去年，江苏编制出台了《2023年江苏数字交通赋能专项行动方案》，明确了全省交通运输行业基础设施数字化改造在智能网联车路协同方面的建设任务，推动智能网联汽车应用创新技术及产业发展。“侧重分阶段推进路侧基础设施建设，江苏正选取有条件的高速公路、国省道公路，围绕全要素智能感知、全业务智能管理、全方位智能服务、车路协同自动驾驶等目标，组织开展关键技术集中攻关，让自动驾驶场景更丰富、对产业发展助力更强。”江苏省交通运输厅科技处相关负责人表示。

集卡装上“大脑”

港口运输自动完成，减少误差提升效率

来到南通港通州湾港区吕四作业区，只见5台自动驾驶集卡在9号泊位的91箱区封闭区域内有序运行。它们沿着设定的路线，自动开到堆场的指定位置，与全自动轨道吊完成对位，并由轨道吊将集装箱吊起放在集卡的挂车部分。随后，集卡再次沿着设定路线运送集装箱到泊位指定位置并与岸桥完成对位，再由岸桥将集装箱吊起后放在货运船上。

据介绍，这是江苏省内首支自动驾驶集卡车队。“过去，这样的工作由驾驶员驾驶传统集卡完成，需要反复对准，费时费力。现在，则由搭载了人工智能技术的自动驾驶集卡来实现，误差不超过5厘米。”江苏沪通集装箱码头有限公司营运操作部信息技术主管姜昊舟介绍。

变化的背后，能看见的是车身上的传感器和定位设备，看不到的是“智慧大脑”——自主研发的自动驾驶水平运输系统。传感设备采集的数据被发送到“大脑”分析处理，结合交通流信息作出决策，指挥集卡做出直行、转弯、变道、对位和倒车等动作。

这批自动驾驶集卡由国标线控底盘集卡改装而来，技术上也在不断迭代升级。“早期的自动驾驶集卡通过地面敷设磁钉的方式引导行驶，因此港口的场地不能使用常规方式建设，不仅成本高，磁钉的损坏率也很高。”姜昊舟解释，随着技术发展，真正意义上无人化、智能化水平运输设备的出现成为可能，不仅更灵活智能，而且无需对码头进行基建改造，适合在国内超过95%的传统码头进行应用，让货运方式提档升级。

近日，江苏省交通运输厅出台《加快推进智慧港口建设的实施方案和加快推进智慧航道建设的实施方案》，明确到2027年，全省拥有5万吨级以上泊位的码头基本建成智能感知网，建设和打造一批全流程自动化集装箱码头和干散货码头，探索推进一批件杂货码头自动化改造。

物流车变得“聪明”

企业之间无缝对接，推动实现柔性生产

左拐、直行、右转、避让……在江苏省无锡高新区综保区的开放道路上，一辆物流车载着10吨重原材料及零部件，平稳地行驶在江苏佳利达国际物流股份有限公司综保仓库到园区内一家美资企业仓库的路上。单程2.5公里，行驶时间10到15分钟，每天根据订单不间断行驶8到12趟。

如果仔细看就会发现，这是一辆经过改装的自动驾驶车辆。安全员徐红明坦言，实际操作“轻松得很”——在高清地图和智驾系统的引导下，车子能自动起步、加速、变道、停泊。去年9月运行以来，安全员的紧急干预“尚无用武之地”。

这辆物流车是如何做到这么“聪明”的？江苏佳利达国际物流股份有限公司创新研究院院长钱韶华介绍，遍布车身的11个雷达、16个相机以及两根天线，就是车的“五官”，将感知信息传到车上的智能驾驶系统控制器，“大脑”根据算力作出预判动作，交由“四肢”——即方向盘及刹车模块、车轮来完成。

自动驾驶车开进企业的仓库后，停泊在高出地面1.3米的月台前。前来迎接它的，也是一辆自动驾驶搬运车。这位“小伙伴”直接开进车厢里，将转载的货物叉出来，搬运到仓储流水线上，由自动化流水线将其分类归置到立体仓库待用。

在物流仓储环节，使用自动驾驶车有哪些必要性？钱韶华告诉记者，该场景的行驶线路简单、固定，采用自动驾驶，不仅减少低水平重复，更实现物流业与制造业的无缝衔接、深度融合——通过24小时实时响应的精准供货，让小批量、高频次、定制化的柔性化生产，成为制造业进一步转型发展、提档升级的方向。

“下一步，我们还将进行技术研发，实现自动驾驶与自动卸货的技术叠加，并借助当地5G通信、云计算等先进技术方面优势，实现车路协同，让‘聪明的车’和‘智慧的路’更安全可靠。”钱韶华说。

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自动驾驶货运应用提速

近年来，随着政策标准不断完善、试点示范不断深化，我国自动驾驶货运实现快速发展。依托智能交通先导应用试点，围绕公路货运、物流配送、园区内运输、港区作业等典型货运物流场景，多项自动驾驶试点任务加快布局，市场规模不断扩大。

“未来我们要加强自动驾驶汽车研发，形成自主可控完整的产业链，加快发展无人驾驶货运和无人配送，将有效推动交通物流行业从劳动密集型向技术密集型转变，促进运输服务质量变革、效率变革、动力变革。”交通运输部运输服务司有关负责人表示。

数据显示，截至2023年底，参与智能交通先导应用试点的百余家创新主体投入自动驾驶货车约为1000辆，有约20个港口落地实施了自动驾驶的集卡。

“下一步，交通运输部将会同相关部门，坚持守正创新、包容审慎，为自动驾驶技术在道路货运和物流配送领域发展创造良好环境。”交通运输部运输服务司有关负责人表示。

（本报记者 韩 鑫）

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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