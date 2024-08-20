谷业凯

要通过保证数据采集的准确性，科学建立参数模型等，使创新积分精准有效，更好引导各类创新资源向优质科技型企业集聚

科技部办公厅近日印发《“创新积分制”工作指引（全国试行版）》（以下简称《指引》），标志着“创新积分制”从国家高新区进一步扩展到全国试行，有望助力更多科技型企业脱颖而出。

企业是科技创新的主体，也是最活跃的创新力量。就科技型企业而言，往往具有重技术、高成长、轻资产等特点，很难对其创新能力、成长潜力进行准确评估。这就使科技管理部门、银行和投资机构经常面对“看不懂科技含量、找不到优质项目、难以把控风险”等问题，也会导致科技型企业在获取政策和投融资支持方面遇到困扰。因此，亟须探索建立一种政策工具，来精准发现、培育和支持科技型企业，有效破解“两头难”的问题。

“创新积分制”是一种新型科技金融政策工具。它通过大数据精准“画像”，能够识别挖掘一批研发能力强、成长潜力大、掌握关键核心技术的优质科技型企业，从而有效提高资源配置效率，打通科技、产业、金融良性循环，促进全社会创新发展。试点近4年来，实施“创新积分制”的高新区超过百家，国内主要商业银行推出“创新积分贷”专项金融产品，一些地方将创新积分与科技政策、人才政策等挂钩，实现“政策找企业”。此次印发的《指引》，对于进一步发挥政策带动效应，推动“创新积分制”提质扩面、规范实施，为创新发展注入更多“源头活水”，具有重要意义。

“创新积分制”贵在精准。精准地进行量化评价是“创新积分制”有效实施的关键。《指引》提出3类一级指标、18个二级指标，同时设置了指标权重，旨在从多个维度精准刻画企业的创新能力和成长经营能力。要通过保证数据采集的准确性，科学建立参数模型等，使创新积分精准有效，更好引导各类创新资源向优质科技型企业集聚。

“创新积分制”重在应用。丰富多样的应用场景是创新积分支持企业发展的重要环节。试点过程中，“创新积分制”应用场景逐步拓展，为积分企业提供了丰富多样的创新要素供给。要根据《指引》，进一步整合涉企支持政策，形成合力，实现资源的优化配置，推动科技型企业加速成长。

“创新积分制”要在实践中不断优化。发展新质生产力要因地制宜，支持科技型企业发展也要灵活施策。《指引》在坚持统一评价模型的基础上，鼓励各地方充分考虑地方特色和实际需求，灵活制定具体方案，细化评价标准，完善评价权重，这将有利于各地方构建具有区域特色的积分体系，并在实际应用中形成更多好经验、好做法。

一分部署，九分落实。相信随着“创新积分制”在更大范围内落地实施，企业科技创新主体地位将进一步强化，更多科技型企业将成为新产业、新市场的开拓者。以小积分拓展创新大空间，将在实现高水平科技自立自强、支撑高质量发展方面发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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