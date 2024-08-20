人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

小积分拓展创新大空间（经济时评）

谷业凯
2024年08月20日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　要通过保证数据采集的准确性，科学建立参数模型等，使创新积分精准有效，更好引导各类创新资源向优质科技型企业集聚

　　

　　科技部办公厅近日印发《“创新积分制”工作指引（全国试行版）》（以下简称《指引》），标志着“创新积分制”从国家高新区进一步扩展到全国试行，有望助力更多科技型企业脱颖而出。

　　企业是科技创新的主体，也是最活跃的创新力量。就科技型企业而言，往往具有重技术、高成长、轻资产等特点，很难对其创新能力、成长潜力进行准确评估。这就使科技管理部门、银行和投资机构经常面对“看不懂科技含量、找不到优质项目、难以把控风险”等问题，也会导致科技型企业在获取政策和投融资支持方面遇到困扰。因此，亟须探索建立一种政策工具，来精准发现、培育和支持科技型企业，有效破解“两头难”的问题。

　　“创新积分制”是一种新型科技金融政策工具。它通过大数据精准“画像”，能够识别挖掘一批研发能力强、成长潜力大、掌握关键核心技术的优质科技型企业，从而有效提高资源配置效率，打通科技、产业、金融良性循环，促进全社会创新发展。试点近4年来，实施“创新积分制”的高新区超过百家，国内主要商业银行推出“创新积分贷”专项金融产品，一些地方将创新积分与科技政策、人才政策等挂钩，实现“政策找企业”。此次印发的《指引》，对于进一步发挥政策带动效应，推动“创新积分制”提质扩面、规范实施，为创新发展注入更多“源头活水”，具有重要意义。

　　“创新积分制”贵在精准。精准地进行量化评价是“创新积分制”有效实施的关键。《指引》提出3类一级指标、18个二级指标，同时设置了指标权重，旨在从多个维度精准刻画企业的创新能力和成长经营能力。要通过保证数据采集的准确性，科学建立参数模型等，使创新积分精准有效，更好引导各类创新资源向优质科技型企业集聚。

　　“创新积分制”重在应用。丰富多样的应用场景是创新积分支持企业发展的重要环节。试点过程中，“创新积分制”应用场景逐步拓展，为积分企业提供了丰富多样的创新要素供给。要根据《指引》，进一步整合涉企支持政策，形成合力，实现资源的优化配置，推动科技型企业加速成长。

　　“创新积分制”要在实践中不断优化。发展新质生产力要因地制宜，支持科技型企业发展也要灵活施策。《指引》在坚持统一评价模型的基础上，鼓励各地方充分考虑地方特色和实际需求，灵活制定具体方案，细化评价标准，完善评价权重，这将有利于各地方构建具有区域特色的积分体系，并在实际应用中形成更多好经验、好做法。

　　一分部署，九分落实。相信随着“创新积分制”在更大范围内落地实施，企业科技创新主体地位将进一步强化，更多科技型企业将成为新产业、新市场的开拓者。以小积分拓展创新大空间，将在实现高水平科技自立自强、支撑高质量发展方面发挥更大作用。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月20日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融“活水”如何涵养民营经济生态
　　 为深入学习贯彻落实二十届三中全会精神，人民网启动“改革为了人民——学习贯彻落实党的二十届三中全会精神系列报道”调研活动。调研活动拟围绕国资央企责任担当、民营企业做优做强、外资企业在华发展三大主题展开。 其中，“以‘新’谋局 以‘质’攀峰——人民网民营经济高质量发展调研行”旨在全面客观展示民营经济践行新发展理念，服务中国式现代化建设的生动实践，为推动民营经济持续健康发展提供有益借鉴。…
沪深港通交易信息披露机制19日起调整
　　人民网北京8月19 日电 （记者黄盛）据上交所、深交所官网此前消息，为进一步优化沪深港通机制，保证市场整体信息披露的一致性，沪深交易所决定自8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制。 具体来看，沪深股通方面，每个沪深股通交易日收市后，公布当日沪深股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部