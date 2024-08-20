国产盾构机创水下掘进最深纪录
2024年08月20日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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图为百米海底盾构管片拼装现场。
本报北京8月19日电 （记者李心萍）8月19日，我国自主研发的海底隧道盾构机“深江1号”完成掘进任务，顺利抵达海平面下106米，这是中国大盾构水下掘进的最深纪录，也是世界高铁盾构隧道掘进的最深海底纪录。工程建成后，中国高铁将在百米海底飞驰。
全长13.69公里的珠江口隧道是深（深圳）江（江门）铁路全线控制性工程，采用“矿山法+盾构法”组合施工。其中，“深江1号”盾构机从广东东莞向广州南沙方向掘进3.59公里，先后穿越13种地层、5种复合地质。
《 人民日报 》（ 2024年08月20日 10 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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