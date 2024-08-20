本报贵阳8月19日电 （记者陈隽逸）记者从贵州省交通运输厅获悉：贵州省首个“无岗智慧收费站”——贵黔高速百花湖收费站目前已投入使用。近年来，贵州通过数字赋能，有效解决传统收费站设备故障多、通行效率低、需要人工频繁干预等问题，收费站实现3秒读卡、7秒交费通行，通行效率比传统人工车道通行效率提高约50%，运营人员减少约60%，过站出行体验更便捷、高效、绿色。

全流程优化“解难题”。按照节约化、智慧化思路，采用“无亭化、集成化、轻量化、分车道多级诱导”设计理念，使用超融合虚拟化技术，实现计算资源、存储资源合理化分配、优化及状态检测，收费站建设成本下降约20%、建设周期缩短近30%。

多系统应用“提效率”。应用车道事件监测系统能够全局掌握收费广场营运秩序、车道异常事件。应用临牌识别算法及摄像头，临时车牌车辆经过车道，可以通过自助扫描，后台系统自动处理，减少人工介入处置事项。

人性化指引“优服务”。部署新一代AI数字收缴费机器人，融入仿真画像、场景交互大模型、机器视觉等先进技术，视觉上呈现为有人服务。同时，设置智控室负责特殊情况处理，司乘如需帮助，按下求助按钮，智控室工作人员便可第一时间远程或赶往现场帮助解决问题，有效提高服务质量。

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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