本报记者 刘以晴

“游客互送，线路互通。”吉林延边朝鲜族自治州和黑龙江接壤，在东北三省一区旅游业协同发展的牵引下，当地文旅发展势头旺。

“进山采参喽！”早上8点半，一辆黑A牌照的轿车停在延边州安图县二道白河镇一处民俗村落，归心民宿专业合作社理事长杨丽娜等在村口，给浙江客人讲起行程。

步行上山，半山腰，参田内，游客张先生蹲下身，经人指导，手持木棍，轻轻拨土……40分钟后，一株土黄色的人参被他亲手采出。张先生语气兴奋：“前两天看了哈尔滨的夏季冰雪大世界，又想来吉林瞧瞧民俗村，真是各有特色！”

几年前，村子几乎没接待过从黑龙江过来的旅游团。“以前和黑、辽旅行社联系不多，大家各管自己的一摊。”杨丽娜说。

2023年，延边州文化广播电视和旅游局前往黑、辽两省开展旅游宣传推介会。政府搭平台，多家旅行社、旅游景点负责人参会。一年间，杨丽娜与多家黑、辽旅行社建立合作关系，遇到想去对方省市的游客，及时沟通，接力服务。“那头开车，送游客到达目的地，这头接待，做好导游餐饮等服务。高峰时，一天能接待四五拨这样的客人。”杨丽娜说，“这一年多，我估算，从黑、辽两省来的游客增加了二成多呢。”

延边州文化广播电视和旅游局副局长于明亮的话也验证了杨丽娜的感受：“来自黑、辽两省的游客不断增长，2023年，在延边州省外游客中占比超过三成。”

资源互补共享，是东北地区协同做大做强旅游产业的必答题。近几年，东北抗联红色线路、G331国道自驾线路等多条跨越东北三省一区的融合线路不断推出。7月1日，《关于促进东北三省一区旅游业协同发展的决定》正式施行。吉林省文旅厅副厅长金振林介绍，下一步吉林省将持续加强东北旅游市场开发合作。

下午3点，又一个来自黑龙江的旅游团落地民俗村。“头3天在黑龙江，吃烧烤、游镜泊湖，再来吉林，爬长白山、尝特色打糕，每天都有不同的体验。”游客周先生兴奋地讲着行程。

区域联系紧了，游客多了，服务能否跟上？晚上6点半，杨丽娜和游客一道，等待民俗表演开场。“今天新添了个歌舞节目，看看大家反响。”杨丽娜说。

晚上9点，民俗村逐渐寂静。办公室内，杨丽娜正和高文博商量工作。“他是返乡就业的大学生，利用专业知识，给村里很多旅游项目做了优化提升。”杨丽娜信心十足，“东北旅游协同发展，不单有更多游客走进东北，也会有更多年轻人回到东北，吃上吃好旅游饭。”

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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