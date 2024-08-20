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税收大数据彰显七月份我国经济稳中有进

韩佳诺
2024年08月20日09:07 | 来源：新华每日电讯 要闻
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据新华社北京8月19日电（记者韩佳诺）记者19日从国家税务总局获悉，最新公布的增值税发票数据显示，7月份我国经济运行总体平稳，并呈现稳中有进的积极态势，高质量发展扎实推进。

税收数据显示，从区域看，7月份，东、西部地区销售收入同比均增长5%。广东、上海、浙江等东部省份增速较快，同比分别增长5.8%、5.9%和7.8%；内蒙古、重庆等省份也实现较快增长，同比分别增长7.3%和6.7%。

从行业看，7月份，工业企业销售收入同比增长6%，较二季度增速提高1.7个百分点。其中，受大宗商品价格回升带动，采矿业同比增长9.7%，较二季度由负转正；制造业同比增长5.7%，其中原材料加工业、装备制造业同比分别增长6.8%和6%；电力生产供应业销售收入同比增长5.6%，有效保障迎峰度夏。

7月份，高技术产业销售收入同比增长13.3%。电子及通信设备制造、铁路船舶航空设备制造、新能源车制造等战略性新兴产业增速较快，同比分别增长12.1%、14.6%和26.7%。 （下转4版）

知识产权（专利）密集型产业、数字经济核心产业销售收入保持较快增长，同比分别增长9.6%和9.5%。

消费品以旧换新政策引导居民消费潜力有序释放。二手车和机动车销售统一发票数据显示，7月份，二手车销售量同比增长20.9%，新能源汽车销售量同比增长38.5%，延续较快增长态势。家用电器及电子产品零售、家具零售同比分别增长8.5%和11.7%，较二季度增速均有所提高。

国家税务总局税收科学研究所所长黄立新表示，增值税发票数据是反映我国经济运行的重要税收数据，7月份一系列税收大数据体现了我国经济稳中有进、持续向好。下一步，要集中精力抓好改革部署的落实，以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作。

(责编：王震、陈键)
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