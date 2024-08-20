新华社北京8月19日电（记者任沁沁 余俊杰）“China Travel”在外网火了。今年前7个月，全国各口岸入境外国人1725.4万人次，同比增长129.9%，越来越多的外国人加入“中国游大军”。

国家移民管理局19日发布最新统计数据：前7个月，全国口岸出入境人员3.41亿人次，同比增长62.34%；各口岸签发口岸签证84.6万证次，同比上升182.9%；来华旅游外国人预计拉动消费超1000亿元。

这个夏天，一大批外国博主自主拍摄发布在中国旅游的所见所闻，浏览量在外文网站已破10亿，掀起一股“中国风”。

“政策红利进一步释放，成为外国游客说来就来游中国的‘流量密码’。”国家移民管理局副局长刘海涛说。

110余项便利外籍人员来华政策措施，持续优化入境免签、过境免签、口岸签证政策……更多外籍人员来华，亲身感受新时代中国之美。

“方便来”。144小时过境免签政策已增至37个口岸、54个国家。过境免签政策自2013年1月开始实施，适用的国家、实施口岸、停留期限、活动区域不断优化。

“多样来”。我国相继推出港澳地区外国旅游团入境广东144小时免签、东盟国家旅游团入境广西桂林144小时免签、59国人员入境海南30天免签、沿海省份外国旅游团乘坐邮轮入境15天免签等政策。近期又出台港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策，惠及外籍游客590多万人次。

“引进来”。进一步放宽口岸签证申办条件，为外籍商贸投资人士提供再入境签证等多项便利服务，保障外籍商务人员想来即来、想留可留。

越来越多外国人“游中国”，最显著的作用就是带火了我国入境游市场。根据国家统计局2023年公开数据，来华旅游外国人日均消费3459元，今年前7月预计直接拉动消费超1000亿元。

下一步，国家移民管理局将持续优化完善过境免签等政策，扩大活动范围、增加联动区域、优化开放布局，会同有关部门提升外国人来华在华便利度。

欢迎大家有空来中国，中国始终向大家敞开着大门。这是一份发向世界的邀请。

(责编：王震、陈键)

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