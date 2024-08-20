人民网记者 黄盛

中航电测定增收购成都飞机工业集团100%股权的项目成功过会，交易作价174.4亿元；

中国建筑集团旗下上市公司西部建设召开2024年市值管理工作会，探索市值管理的方法和路径；

中国电子科技集团旗下上市公司莱斯信息公告表示，结合国资委对央企上市公司市值管理的考核要求，探索优化公司市值表现的有效路径；

中国建材集团旗下上市公司天山股份在投资者互动平台上表示，市值管理已纳入考核体系，后续将根据国资委要求进一步完善考核机制……

进入下半年以来，央企控股上市公司通过分红、回购、重组、股东增持等多路径推进市值管理考核，加速市值管理制度建设，助力央企高质量发展。

据记者初步梳理，2005年，我国在推动股权分置改革时提出，市值管理是对企业内在价值和市场价值的综合管理。2014年发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》提出，“鼓励上市公司建立市值管理制度”，上市公司的市值管理意识逐渐增强。

就国资央企而言，2022年5月，国务院国资委发布14条举措提高央企控股上市公司质量，鼓励中央企业探索将价值实现因素纳入上市公司绩效评价体系，“避免单纯以市值绝对值作为衡量标准，严禁操纵股价”。

2023年，中国宝武和中国建筑两家央企被确定为央企市值管理试点企业。在上述两家试点企业的基础上，2024年央企市值管理考核逐渐全面推开。

2024年1月24日，国务院国资委产权管理局负责人谢小兵在国新办新闻发布会上表示，“将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。”

之后的1月29日，国务院国资委在召开的中央企业、地方国资委考核分配工作会议上提出了央企市值管理考核新要求，“增加反映价值创造能力的针对性考核指标”“量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效”“全面实施‘一企一策’考核”。

8月9日，证监会相关负责人在谈到健全投融资相协调的资本市场功能时表示，积极支持上市公司特别是央国企上市公司通过股份回购、股东增持等方式加强市值管理。

“央企控股上市公司市值管理需要丰富、健全、灵活的资本市场工具。”业内人士对此表示，投资者对上市公司的需求正从价值创造，逐步走向在价值创造基础上的市值管理，央企控股上市公司市值管理制度建设正当其时。

中信证券研究部政策研究首席分析师于翔认为，“市值管理”既需要政策的自上而下的引导部署，也需要央企的方案制定细化落实，两方面进展均值得持续关注。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向记者表示，央企要做资本市场的表率，注重投资者回报，推动资本市场健康稳定发展。央企控股上市公司如果要坚持价值创造与价值实现并重，那么市值管理就不是简单地做高股价，而是要练好内功，提高价值创造能力，夯实价值管理的基础。此外，央企要积极践行ESG，做好信息披露，提升评级水平，将央企履行的政治责任、社会责任也在资本市场上得到合理定价。

清华大学中国现代国有企业研究院研究主任周丽莎认为，央企控股上市公司可通过加强与市场的沟通、大股东增持、回购股份等途径增强市场信心，依法合规进行市值管理。这要求上市公司在公司治理、持续盈利、科技创新、信息披露、分红机制、增持与回购等方面具备更好的表现。

财信证券董事长刘宛晨表示，加强国有上市公司市值管理，使投资者对股价形成相对稳定的预期，有利于提升资本市场内在的稳定性，使投资者获得相对稳健的投资回报，从而为形成长期投资、价值投资氛围打下基础。

也有业内人士认为，央国企市值管理是一个持续的过程，需不断创新和完善。央国企应更加注重价值创造和价值实现，通过优化资源配置、提升运营效率、加强创新驱动等方式，实现内在价值与市场价值的同步提升。

(责编：王仁宏、高雷)

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