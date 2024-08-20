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农文旅融合迸发更多“金点子”

人民网记者 黄盛
2024年08月20日08:39 | 来源：人民网
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川西大地，自东向西山势渐起，海拔3000米之上的阿坝松岗直波村，吸引着众多游客前来探索和体验。

村里的八角碉楼屹立于峡谷口，始建于清乾隆年间，并以石木结构为基，整体由下向上逐渐内收，呈台锥形。多年以来，八角碉楼不仅见证了直波村的沧桑变化，更是凭借其独特的魅力，成为当地文旅的重要名片。

“村子的生活状态比以前好了很多，越来越多的游客来这里旅游，感受独特的藏族文化。”看着当地的旅游日渐升温，村民劳让计划着在村里经营民宿——扩建家中房间，打造“碉楼藏家乐”，既能满足游客沉浸式体验藏族文化，也可以让家人过上更好的生活。

然而，资金短缺成了劳让经营民宿的最大难题。

转机来自一次当地举办的金融知识下乡活动。劳让在银行工作人员的耐心讲解下了解了普惠金融业务，并打开手机开始一步步申请贷款。“没想到在手机银行App上，手指一点就能测出贷款额度。有了这10万元贷款，‘碉楼藏家乐’一定能红红火火。”劳让激动地说道。

今年夏天，“碉楼藏家乐”在劳让的努力经营下越来越热闹，“这里有6个藏式碉楼主题房间的客房，客人可以品尝用藏式传统铜锅熬煮当地的牛肉、腊肉、野山菌等食材的‘土火锅’，味道鲜美、货真价实。虽然规模不大，但也提供餐饮住宿休闲一条龙服务。今后，等资金充足了，我还要多加几间客房呢！”劳让对未来的生活充满信心。

不仅“碉楼藏家乐”，伴随着普惠金融“大文章”的推动，金融资源正在加速涌向农文旅融合业态。

特别是前不久，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部五部门联合发布的《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》（以下简称《通知》）提出，持续创新金融支持农文旅融合模式，开展文旅知识产权、景区收益权等抵质押融资，盘活农业文化遗产、农村非物质文化遗产等文化资源，支持村跑、村超、村晚等特色农村文体活动。

在谈到促进农村一二三产业融合发展时，《通知》也明确，打造相匹配的信贷产品体系，将金融服务与弘扬和培育良好家风乡风相融合，探索将村民“无形”信用资产转化为“有形”信贷资金。

“普惠金融服务正为农文旅融合发展的模式增添活力。”业内人士表示，农文旅融合能够推动乡村产业多元化发展，推动农业产业链的附加值增加，但其多元化主体的金融需求，仍需要开辟绿色信贷通道，优化金融服务方案，让金融支农与文旅融合、消费升级同频共振，实现乡村生态效益、经济效益、社会效益的提升。

招联金融首席研究员董希淼认为，强化乡村振兴金融服务，重点就是要促进农村产业兴旺。我国金融业要加大对农业现代化发展的服务，更好地支持乡村产业振兴，让产业兴旺带动乡村振兴。

如今，看着各地游客住在“碉楼藏家乐”，喝着酥油茶，就着糌粑惬意聊天，劳让相信，更多“金点子”迸发下的农村文旅正在绘就乡村振兴新图景。

(责编：王仁宏、高雷)
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