崔璐

早晨八点半，江西上饶市信州区大井头社区“邻聚里”服务中心迎来一位“熟人”。73岁的余翠兰把小孙女带上二楼，这里开设的儿童之家有着让小朋友心心念念的共享书吧和手工坊，还有专职人员看护。

社区工作人员告诉她，以后社区功能会越来越“完整”，步行15分钟就能看病、上学、运动……这是她第一次听说“完整社区”的概念。

重构空间，“圈”出居民便捷生活

“我们辖区有居民1.38万人，都是老城区的居民，幼有所托、老有所养、年轻人有创业空间是大家共同所盼。”大井头社区党委书记徐龙妃说。

为利用好老城区的有限空间，大井头社区立足居民需求，邀请规划、建筑、景观方面专家组成顾问团系统指导社区建设，除了儿童之家，还创设“幸福食堂”、城市书屋、气象科普站、青年力创业就业中心等16个功能空间，实现50余项民生服务“一并办”，为居民提供全生活场景的服务。

2023年，“邻聚里”服务中心投入使用后，余翠兰再也不用把孩子送到几公里外的书店了，自己的业余生活也丰富了起来。“下楼走五分钟就能到书店，送完孩子我准备和球友去打门球。”

面对完整社区建设面临的空间不足、利润不高等现实难题，信州区引导市场积极参与，构建社区服务“公益+市场”运营互补模式，引入优质社会资本，运营助餐服务点、社区便民超市等经营性公共服务场所，让服务更可持续。辖区羽毛球场、游泳馆、门球馆等体育场所也逐一对外开放、设施共享。

配套换新，幸福社区离居民更近

2023年5月，《上饶市信州区开展完整社区建设试点工作实施方案》出台，将全区划分为45个完整社区单元格，同时确定10个区级试点。自试点开展以来，信州区将完整社区建设与老旧小区改造、创文巩卫、城市功能品质提升行动、党建服务中心提档升级行动等结合起来，设立了500万元完整社区建设奖补资金，整合了3000万元“党建+微小事”资金，推动完善公共服务设施建设。

走进江光小区，这个始建于20世纪80年代的老旧小区林荫繁盛、道路整洁。但几年前，这里陈旧的基础设施、脏乱的环境卫生等，一度让这里的居民萌生离开之意。

在推进完整社区建设中，江光小区的配套设施、功能场所也日益完善。“小区环境好了，还有新物业，我们不舍得也不用搬走了。”眼看着家附近开起了中医馆、托育机构、社区食堂、洗车行……作为小区老居民的郑女士连连点赞。

“数字+网格”，开启完整社区“智治实践”

作为试点之一，万达社区整合家政保洁、养老托育等居家服务，链接社区周边生活性服务业资源，搭建“智慧社区”网格化服务数字平台和智能网格“数据库”，为居民提供“线上智能+线下网格”双服务。

手机预警，入户查看，万达社区将辖区的高龄独居老人信息录入“智慧社区”数字化平台，网格员们可以进行远程动态监测。如果24小时内小区主要出入口监控没有捕捉到老人出入画面，系统会自动发送“预警信息”到网格员的手机上。“我们为老人家里安装了‘智能水表’，用水量有异常也会自动预警。”在万达社区党委书记周妮看来，有着网格电子档案、居民一键报修、矛盾纠纷上报等功能的“智慧工具”，社区才能为居民提供更好服务。

“建设完整社区是补齐社区服务短板、提升城市形象品质的重要举措。”信州区委书记潘表光说，信州区将围绕完善社区服务设施、打造宜居生活环境、推进智能化服务、健全社区治理机制等方面，以大井头社区入选江西省第一批完整社区建设试点工作为契机，让完整社区建设更好满足百姓对日常生活便利化的需求。

(责编：王震、陈键)

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