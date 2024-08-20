崔 爽

7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（以下简称《若干措施》）通知，明确安排1480亿元左右超长期特别国债大规模设备更新专项资金，持续支持设备更新项目。

位于浙江温岭的鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“鑫磊压缩机”）是国内主要的空气压缩机生产企业，产品行销100多个国家和地区，先后获国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”称号。

“我们实施的技术改造项目计划总投资3.99亿元，获得国家超长期国债支持。乘政策东风，公司计划淘汰100多套旧设备，新增自动下料机、机械手、数控车床等300多套新设备。”鑫磊压缩机总经理钟佳妤8月18日接受科技日报记者采访时说，全面投产后，预计联网设备超400台，生产效率整体提升30%，自动化覆盖率达60%。

和鑫磊压缩机一样，大量工业企业已经尝到政策甜头。在设备更新和消费品以旧换新一揽子政策的推动下，全国设备更新形势向好。

支持范围更广、力度更大、方式更优

自2024年政府工作报告提到“两新”（即大规模设备更新和消费品以旧换新）政策以来，多项财政金融政策已陆续出台，包括设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款、实施设备更新贷款财政贴息政策等。

“真金白银的支持提升了企业设备更新能力，激活了企业投资潜力。”中国电子信息产业发展研究院规划研究所工业投资研究室主任樊蒙向记者介绍。今年上半年，工业投资增长12.6%，制造业技术改造投资增长10.0%，呈现良好增长态势，为工业经济稳增长起到重要作用。

在中国信息通信研究院副院长胡坚波看来，《若干措施》的政策“加力”，主要体现在对设备更新和以旧换新支持的范围更广、力度更大、方式更优。

一方面，将设备更新的支持范围从工业、环境基础设施等7个领域扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新及重点行业节能降碳和安全改造。另一方面，对于设备更新和技术改造再贷款，中央财政资金贴息从1个百分点提高到1.5个百分点。通过财政做“加法”，为企业在设备更新成本、融资成本方面做了“减法”。

另外，政策统筹考虑不同领域特点，降低申报门槛，简化申报审批流程，进一步坚定企业设备更新的信心。

樊蒙也认为，我国工业门类齐全，不同行业情况差异大。比如仪器仪表行业以中小企业为主，投资项目金额相对较小，难以达到政策门槛、获得财政支持。政策明确提出降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求，支持中小企业设备更新。“此项改革有效支持了单体规模小，但是点多、量大、面广的行业和中小企业开展设备更新和技术改造，扩大了政策惠及面，将有力激发量大面广的中小企业设备更新活力。”他说。

数据显示，“两新”政策落地迅速、效果显著。截至目前，已有超过20个省出台工业领域设备更新相关政策文件，设立专项资金支持工业领域设备更新，规模近200亿元。

带动产业智能化、绿色化转型

“设备更新”不只是新与旧的变化，同样涉及到智能化、绿色化等新的产业发展趋势。

胡坚波介绍，新一轮大规模设备更新，不是为了更新而更新，也不是简单地用新设备替换旧设备。通过设备升级，可以带动产业整体向高端、智能、绿色、安全方向更新升级，进而提升我国制造业整体竞争力。

胡坚波认为，着眼于高端，设备更新将推动工业企业淘汰一批超期服役的落后低效设备，更新替换一批先进设备，提升设备的技术水平，促进高技术、高效率、高可靠性设备的大规模应用。

针对智能、绿色的产业发展方向，设备更新将促进5G、工业互联网、人工智能、绿色低碳等新技术更好赋能装备升级和产线改造，加速“5G+工业互联网”融合创新和规模应用，推进制造业“智改数转网联”。同时，加快钢铁、有色、建材等行业绿色设备应用，推动锅炉、变压器等重点用能设备的能效提升，促进传统产业转型升级。

胡坚波还表示，通过设备更新，重点行业老旧装置技术改造和安全应急装备推广得以进一步深入，从而能促进制造业安全发展。

(责编：王震、陈键)

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