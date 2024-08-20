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业界：规划膳食呵护健康 推动践行健康科学生活方式

2024年08月20日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京8月20日电 （记者李栋）随着健康中国战略的深入实施，健康管理作为提升全民健康水平的关键环节，正日益受到社会各界的广泛关注。

16日，在以“合理膳食和健康体重管理”为主题的“健康中国发展大会郑州主题会议暨'健康中国 完美行动'走进河南”活动上，原国家卫生部副部长、中国保健协会荣誉理事长张凤楼表示，全民健康深入推进，全方位、全周期保障人民健康，大卫生、大健康观念日渐成为共识，健康中国行动和爱国卫生运动深入开展，文明健康的生活方式成为新风尚。

近期，由国家卫健委等16部门联合制定的《“体重管理年”活动实施方案》明确，自2024年起，力争通过3年左右时间，实现体重管理支持性环境广泛建立，全民体重管理意识和技能显著提升，健康生活方式更加普及，部分人群体重异常状况得以改善，全民参与、人人受益的体重管理良好局面逐渐形成。

原国家食品药品监督管理局副局长、原中国营养保健食品协会会长边振甲认为，在健康中国行动实施五周年、“体重管理年”开启之际，共同探讨“合理膳食和健康体重管理”，助力提升全民体重管理意识和技能，推动体重管理支持性环境广泛建立，可谓意义重大，恰逢其时。

“从创业到发展壮大，离不开社会各界的支持与信赖，也离不开众多伙伴和员工们的辛勤付出与携手同行。”完美公司董事长古润金在活动上表示，扎根中国三十载，要做好健康理念的传播者、美好生活的践行者，传递健康美丽的力量。

在新时代的浪潮中，健康与美丽不仅是大家的共同向往，更是责任所在。“接下来，企业将以技术创新为驱动，通过系列健康管理行动，持续塑造和推动健康生活新方式，携手更多力量开启‘健康中国 完美行动’下一个五年。”完美公司常务副总裁赵建红说。

(责编：王仁宏、高雷)
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