人民网记者 栗翘楚

这个暑期，低空旅游逐渐成为市场新宠，不论是无人机摄影，还是全国各大景区推出的直升机游览、动力滑翔伞等新项目，低空经济正为文旅行业带来“新视野”。

作为低空经济的重要组成部分，低空和文旅一直在融合中不断发展。低空经济推动文化旅游消费场景推陈出新，也加速带动旅游服务业的转型升级。

早在2014年8月，国务院就出台了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，首次提出鼓励探索“低空飞行旅游”。2021年出台的《“十四五”旅游业发展规划》再次指出，要“完善邮轮游艇旅游、低空旅游等发展政策”，“选择一批符合条件的旅游景区、城镇开展多种形式的低空旅游，强化安全监管，推动通用航空旅游示范工程和航空飞行营地建设”。

低空经济与旅游的融合，不仅仅是简单的项目叠加，更是基于旅游资源的深度挖掘和创新利用。近年来，多地鼓励开发低空驾驶、空中观光、航空展览、娱乐摄影等特色项目，打造更多商业场景的同时，为游客提供全新、独特的视角来欣赏和体验旅游场地。

北京八达岭长城飞行观光体验中心项目负责人表示，当前低空旅游正处于发展初期，应打造多元化发展路线，推动产业不断发展。在技术层面，低空旅游可结合增强现实（AR）、虚拟现实（VR）等先进技术。在文化层面，低空旅游可结合地方特色，打造主题航线。在教育层面，低空旅游可结合研学项目，向青少年群体普及相关航空知识。

北京航空航天大学人文社会科学学院教授沈映春表示，低空经济具有空间立体性、区域依赖性、产业融合性以及辐射带动性等特征。当前，我国低空经济产业已经形成完整的产业链，其在具体应用场景的实践展开依赖于上中游产业链与下游产业链的融合衔接。

根据工信部赛迪研究院测算数据显示，2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元。从农业生产、物流运输，到旅游观光、医疗救护，不断拓展的“低空+”范围正助推低空经济发展驶入快车道。

如工业和信息化部副部长单忠德在国新办新闻发布会上所说，“我们相信，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模，一定能够更好地造福百姓，更好地满足人民对美好生活的向往。”

(责编：王仁宏、高雷)

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